Rýsuje se Saganův přestup. Po Tour podepíše druhodiviznímu týmu

Mluví se o tom už od jara tohoto roku. Peter Sagan nejspíš opustí svůj dosavadní tým Bora-hansgrohe. Tourminátor je pro něj prý příliš drahý. Poté, co kontrakt se slovenskou hvězdou zavrhl šéf Štybarova týmu, se nyní objevila další možnost. K podpisu s francouzskou druhodivizní stájí TotalEnergies by mělo dojít po Tour de France. Oficiálně lze přestupy uskutečňovat od 1. srpna. V novém dresu se objeví od začátku příštího roku.

Vše to začalo vyjádřením šéfa týmu Bora-hansgrohe Ralpha Denka, že si služeb trojnásobného světového šampiona váží, ale že už je v podzimu své kariéry. „Je hodně drahý a my musíme zvážit, zda chceme držet takového jezdce, nebo za stejné peníze vzít víc nadějných závodníků,“ prohlásil také na adresu Saganova platu, který je údajně 5 milionů euro ročně.

Sagana se samozřejmě tato slova dotkla, a prohlásil, že on nebude mít problém najít si jiný tým. A vypadá to, že je to tady. Podle nizozemského listu Wielerflits by měl majitel sedmi zelených dresů z Tour de France po sezoně zamířit do francouzského týmu TotalEnergies. Jeho šéf Jean-René Bernaudeau tyto zprávy zatím potvrdit nemohl, ale prohlásil: Stále čekám na podpisy všech zúčastněných stran.

Tou hlavní stranou, která má mít v celém přestupu největší vliv, je americký výrobce kol Specialized, se kterým má Sagan osobní smlouvu. I proto se na jaře spekulovalo o tom, že by mohl přejít do sestavy Deceuninck-Quick Step, která má stejného dodavatele kol.

Podle všeho je ale Slovákovou podmínkou příchod početného podpůrného týmu, který zahrnuje jeho bratra Juraje, dvorního rozjížděče Daniela Osse, Macieje Bodnara, Erika Bašku a dále pak mechanika, tiskového mluvčího a osobního pomocníka. A právě tato početná skupina byla překážkou pro dohodu s momentálně nejúspěšnějším týmem kategorie World Tour.

Sagan kontraktem, který má trvat údajně tři roky, poskočí o divizi níž. TotalEnergies je totiž tým z kategorie UCI ProTeam, ovšem dostává pozvánky na významné flanderské a ardenské klasiky a také se na divokou kartu účastní Tour de France.

Tým v současné době závodí na kolech značky Wilier, od příští sezony však bude jejich dodavatelem Specialized. Tato značka podle všech informací dál zůstane také u současného Saganova týmu, další šestiletý kontrakt nedávno podepsala i s Deceuninck-Quick Step.