Tour ONLINE: 2. etapa ve Španělsku, čekají se úniky i boj o žlutý dres

Druhá etapa Tour de France se jede opět ve Španělsku, většina 209 km dlouhé trasy z Vitorie-Gasteiz do San Sebastianu ale ve vnitrozemí. Část této etapy bude důvěrně známá těm, kteří se účastní klasiky San Sebastian, jež má místo v kalendáři tradičně týden po skončení Staré dámy. I zde to tak bude hlavně pro klasikáře. Petr Vakoč očekává boj o žlutý dres. Druhá etapa startuje před půl jednou, ONLINE ji můžete sledovat na iSport.cz.

2. etapa Tour de France očima Petra Vakoče

„Hodně lidí se bude snažit dostat do úniku, bude o něj velký boj. Ale nemyslím, že takhle brzy má únik šanci dojet až do cíle. Třeba i proto, že zde očekávám boj o žlutý trikot, protože bude možnost lídra z předchozího dne urvat v závěrečném kopci. Jaizkibel se jezdí i na klasice San Sebastian, ale myslím, že to teď není úplně stejné. Poslední tři kilometry kopce jsou hodně prudké, pak sjezd a hned cíl. Tady už může být nějaká selekce.“

Profil 2. etapy Tour de France 2023 • Foto A.S.O.

Ve žlutém dresu jede Brit Adam Yates, který vyhrál sobotní úvodní etapu před bratrem Simonem. V průběžném pořadí před ním vede o osm sekund, třetí je s odstupem 18 sekund jeho stájový kolega z týmu SAE Emirates a jeden z hlavních adeptů na titul Tadej Pogačar ze Slovinska.

Hned po prvním dnu skončil slavný závod pro dva jezdce z širšího okruhu favoritů Španěla Enrica Mase a Ekvádorce Richarda Carapaze. Oba spadli ve sjezdu zhruba 22 kilometrů před cílem v Bilbau. Mas utrpěl zlomeninu lopatky, vítěz Gira d'Italia z roku 2019 a třetí jezdec předloňské Tour Carapaz sice etapu dokončil, další pokračování mu ale znemožní prasklá čéška v levém kolenu.