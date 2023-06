Tour de France 2023: profily etap a trasa 110. ročníku. Start ve Španělsku

Program Tour de France 2023

Etapa Datum Profil 1. etapa: Bilbao - Bilbao (182 km) 1. 7. 2023 kopcovitá 2. etapa: Vitoria-Gasteiz - San Sebastián (208,9 km) 2. 7. 2023 kopcovitá 3. etapa: Amorebieta-Etxano - Bayonne (187,4 km) 3. 7. 2023 rovinatá 4. etapa: Dax - Nogaro (181,8 km) 4. 7. 2023 rovinatá 5. etapa: Pau - Laruns (162,7 km) 5. 7. 2023 horská 6. etapa: Tarbes - Cauterets-Cambasque (144,9 km) 6. 7. 2023 horská 7. etapa: Mont-de-Marsan - Bordeaux (169,9 km) 7. 7. 2023 rovinatá 8. etapa: Libourne - Limoges (200,7 km) 8. 7. 2023 kopcovitá 9. etapa: Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dome (182,4 km) 9. 7. 2023 horská 1. volný den (10. 7. 2023) 10. etapa: Vulcania - Issoire (167,2 km) 11. 7. 2023 kopcovitá 11. etapa: Clermont-Ferrand - Moulins (179,8 km) 12. 7. 2023 rovinatá 12. etapa: Roanne - Belleville-en-Beaujolais (168,8 km) 13. 7. 2023 kopcovitá 13. etapa: Chatillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier (137,8 km) 14. 7. 2023 horská 14. etapa: Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil (151,8 km) 15. 7. 2023 horská 15. etapa: Les Gets Les Portes du Soleil - Saint-Gervais Mont Blanc (179 km) 16. 7. 2023 horská 2. volný den (17. 7. 2023) 16. etapa: Passy - Combloux (22,4 km) 18. 7. 2023 časovka 17. etapa: Saint-Gervais Mont Blanc - Courchevel (165,7 km) 19. 7. 2023 horská 18. etapa: Moutiers - Bourg-en-Bresse (184,9 km) 20. 7. 2023 kopcovitá 19. etapa: Moirans-en-Montagne - Poligny (172,8 km) 21. 7. 2023 rovinatá 20. etapa: Belfort - Le Markstein Fellering (133,5 km) 22. 7. 2023 horská 21. etapa: Saint-Quentin-en-Yvelines – Paříž (115,1 km) 23. 7. 2023 rovinatá

1. etapa: Bilbao - Bilbao (182 km, kopcovitá)

Na rozjezd je tady typická klasikářská etapa, kde sice závodníci vyjedou nejvýš do nadmořské výšky 361 metrů, zato budou mít po cestě hned pět kategorizovaných kopců, což dá dohromady zhruba 3300 nastoupaných metrů během prvního dne. Připočtěte k tomu klasickou velkou nervozitu úvodních dní Tour de France a je vám jasné, že při španělském Grand Départ bude na co se dívat.

2. etapa: Vitoria-Gasteiz - San Sebastian (208,9 km, kopcovitá)

Na rozdíl od prvního dne, kdy se bude peloton často pohybovat po pobřeží a mohlo tak hrozit nebezpečí terezínů, druhý den se pojede převážně ve vnitrozemí, až v závěrečných kilometrech se pojede v blízkosti moře. Část této etapy bude důvěrně známá těm, kteří se účastní klasiky San Sebastian, jež má místo v kalendáři tradičně týden po skončení Staré dámy. I zde to tak bude hlavně pro klasikáře.

3. etapa: Amorebieta-Etxano - Bayonne (187,4 km, rovinatá)

Také třetí den odstartují cyklisté ve Španělsku, na jeho konci však přejedou hranice a cílem projedou ve Francii. Ani teď nepojedou závodníci úplně po rovině, budou se muset poprat se čtyřmi stoupáními nižší kategorie, závěr už se ale narovná a očekává se zde první souboj sprinterů. Během dne, kdy se často pojede po pobřeží, bude třeba být v pozoru kvůli bočnímu větru.

4. etapa: Dax - Nogaro (181,8 km, rovinatá)

Tuto etapu by si měly pohlídat sprinterské týmy. V jejím profilu je totiž jediné kategorizované stoupání, a to ještě nejnižší, čtvrté kategorie. Podle šéfa Tour Christiana Prudhommea by mohla zahrozit skupinka uprchlíků, ovšem jen za předpokladu, že budou dobře spolupracovat. Zajímavostí bude dojezd na motoristickém okruhu.

5. etapa: Pau - Laruns (162,7 km, horská)

První horský den a při něm hned stoupání mimořádné kategorie. A rovnou to první Col de Soudet. V první polovině trasy ale budou cyklisté mířit z tradičního podpyrenejského města Tour de France Pau do velkých hor. Jde o první příležitost, kde mohou adepti na celkové pořadí ukázat svou sílu. Žádné velké ataky ale zatím nečekejte, ještě je příliš brzy odhalit všechny zbraně.

6. etapa: Tarbes - Cauterets-Cambasque (144,9 km, horská)

Pokud si zakládáte na věhlasných stoupáních Tour de France, v tomto dni se máte na co těšit. Kdysi se sice cyklisté báli, že je zde sežerou medvědi, dnes se mohou obávat jen tohoto náročného kopce. Ano, součástí šesté etapy je legendární Tourmalet. Ne však jako dojezdové stoupání, po jeho zdolání budou závodníci ještě pokračovat, cíl je na kopci první kategorie.

7. etapa: Mont-de-Marsan – Bordeaux (169,9 km, rovinatá)

Po dvou náročných dnech v horách přichází zase trocha „oddechu“. Ovšem kdo sleduje současné cyklistické závody, ví, že ani v rovinatých profilech nejde o nic jednoduchého. Zde však únik nebude mít příliš velkou vidinu toho dojet až do cíle, předpokládá se opět souboj největších rychlíků v pelotonu, tedy hromadný sprint.

8. etapa: Libourne - Limoges (200,7 km, kopcovitá)

Ačkoliv půjde o kopcovitou etapu, i zde se můžeme dočkat závěrečného souboje mužů s obrovskými stehny. Ovšem šlo by o trochu jiný typ sprinterů, ne úplně všechny, kteří v pelotonu budou. Před cílem jsou totiž dva těžší kopce, které budou muset zdolat, a ne všichni se s nimi vždy umí dobře srovnat. Nejnáročnější bude poslední třetina etapy.

9. etapa: Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dome (182,4 km, horská)

Zde se dočkáme velkého návratu. Vrchol Puy de Dome zařadili pořadatelé do itineráře po dlouhých 35 letech! A nejen ředitel závodu Prudhomme se na něj velmi těší. Během etapy dostanou cyklisté do nohou 3600 výškových metrů, náročný bude celý den, hlavně pak však jeho úplný závěr. Puy de Dome je stoupání dlouhé 13,3 km s průměrem 7,7 %, ovšem poslední čtyři kilometry stojí za to. Stoupání se pořádně zvedne, a to do průměrů od 11,5 do 12,2 %.

10. etapa: Vulcania - Issoire (167,2 km, kopcovitá)

Peloton zůstává v Centrálním masivu, kde pořadatelé vždy umí najít velmi pěkné kopcovité profily. V této etapě to bude stále nahoru dolů. Určitě se řada závodníků pokusí dostat do úniku, nepůjde však vůbec o nic snadného.

11. etapa: Clermont-Ferrand - Moulins (179,8 km, rovinatá)

Tour de France v této etapě dosáhne na další historický milník. Díky cíli v Moulins navštíví všechny prefektury v pevninské Francii. O to se ale asi závodníci příliš starat nebudou, je bude zajímat zvlněný terén, který by však měl vyústit ve sprinterský závěr, hlavně díky 1300 m dlouhé cílové rovince.

12. etapa: Roanne - Belleville-en-Beuajolais (168,8 km, kopcovitá)

Tuto etapu berte už jako přípravu na to, co přijde ve sváteční pátek. Kopce už se zvedají výš než v předchozím dnu, tři trojky (3. kategorie) a dvě dvojky už nohy závodníků pocítí hodně. Jak už název cílového města výrazně naznačuje, budou dělat cyklistům kulisy zdejší slavné vinice a hlavně muži, kterým se podaří probojovat do denního úniku, budou doufat, že večer tímto slavným nápojem oslaví své vítězství.

13. etapa: Chatillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier (137,8 km, horská)

Máme tu 14. červenec, tedy ohromný francouzský svátek, který už stovku let slaví tento národ, jak jen nejlépe cyklisticky může – velmi náročnou horskou etapou Tour de France. Tentokrát vypadá na první pohled celkem podivně, protože má ve svém profilu jediné kategorizované stoupání, a to to cílové. Ovšem to stojí za to. Grand Colombier se s délkou 17,4 km a průměrem 7,1 % řadí do mimořádné kategorie.

14. etapa: Annemasse - Morzine les Portes du Soleil (151,8 km, horská)

Etapa v Savojských Alpách přinese horský den hned se třemi kopci první kategorie a jedním HC (mimořádná). Start je poblíž Ženevského jezera, ovšem cyklisté budou spíš vyhlížet 4200 nastoupaných metrů, než se kochat výhledem na vodu. Taková spousta opravdu velkých kopců navíc také přináší řadu sjezdů, které mohou být i nebezpečné.

15. etapa: Les Gets les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc (179 km, horská)

Je tady už třetí neděle Staré dámy a asi je všem jasné, na co se cyklisté už nejvíc těší. Ano, na volné pondělí. Před ním ale musí zdolat ještě další náročnou horskou etapu v Alpách. V těchto dnech už se očekává souboj těch, kteří chtějí přebírat žlutý dres v Paříži. Závěrečné stoupání pod Mont-Blanc je rozděleno do několika částí, které jsou různě prudké. To nejhorší čeká borce na kolech už v jeho úvodu, kdy dosahuje sklon silnice až k 17 %.

16. etapa: Passy - Combloux (22,4 km, individuální časovka)

Kdo by čekal po dni odpočinku na rozjezd lehčí etapu, toho organizátoři nepotěšili. Na úterý totiž zařadili jedinou časovku 110. ročníku. Svým profilem by měla vyhovovat těm vrchařům, kteří si oblíbili jízdu na specifickém kole. Podle Prudhomma zde může lídr ve žlutém potvrdit svou převahu, případně jeho pronásledovatelé zahájit týdenní snahu o převlékání.

17. etapa: Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel (165,7 km, horská)

Ani po časovce se ale závodníci ještě z hor nestěhují a čeká je další velmi obtížná etapa pro jezdce na celkové pořadí. Na programu je víc než 5000 výškových metrů a z těch nejznámějších vrcholů Col de la Loz ve výšce 2304 metrů nad mořem. Hlavně v jeho horní pasáži budou důkladně prověřeni ti, kdo budou chtít bojovat o celkové prvenství. Sklon silnice je místy až 24 procent. Není to však cílové stoupání, po zdolání jeho vrcholu se vydají cyklisté sjezdem do známého lyžařského střediska Courchevel, ve kterém je čeká ještě závěrečný kilometr do velmi těžkého kopce po ranveji místního letiště (až 18 %).

18. etapa: Moutiers - Bourg-en-Bresse (184,9 km, kopcovitá)

Po vrcholném divadle přejíždí peloton už do mírnějšího terénu, kde už na cyklisty čekají pouze dva kopce 4. kategorie. Tento den bude především pro sprintery, kteří se nejrychleji vzpamatují ze šoku v Alpách a vydolují ze svých nohou ještě nějakou tu energii, kterou však budou chtít primárně šetřit až na úplně poslední chvíli na Elysejských polích. I v této etapě však budou mít k dispozici pěknou cílovou rovinku.

19. etapa: Moirans-en-Montagne - Poligny (172,8 km, rovinatá)

Peloton se dostal na sever do pohoří Jura, ovšem v této etapě se budou závodníci pohybovat pouze mezi místními jezery, ale stoupáním se vyhnou. Pro sprintery je lákavá závěrečná rovina, která je dlouhá celých osm kilometrů. Budou tak míst dostatek času zformovat své vláčky, které je dovezou na přijatelnou vzdálenost před cílovou páskou.

20. etapa: Belfort - Le Markstein Fellering (133,5 km, horská)

Pokud bude stále ještě ve hře žlutý dres, bude to právě tady, kde se definitivně rozhodne, a to ve velmi zajímavém terénu. Začíná se výjezdem na známý Ballon d´Alsace (2. kategorie, 11,5 km, průměr 5,2 %). Po sjezdu přijde jedno nekategorizované stoupání, poté další dvě druhé kategorie, jedna trojka a na závěr dvě jedničky. Na 133 kilometrech pořádné vlnobití, při kterém závodníci nastoupají celkově 3600 metrů. Po nich bude jasno, kdo si den poté půjde před Vítězným obloukem pro pocty nejvyšší.

21. etapa: Saint-Quentin-en-Yvelines - Paříž (115,1 km, rovinatá)

Na úplný závěr přichází tradiční etapa. V úvodu slavnostní defilé, přípitek vítěze se svými kolegy, sportovními řediteli a dalším týmovým personálem. Po příjezdu do Paříže se ale opět rozhoří boje o nejvýznamnější sprinterské vítězství na světě. Zbylí sprinteři ze sebe vyždímají ty úplně poslední síly, aby si podmanili Elysejská pole.

Trasa a mapa Tour de France 2023

Délka: 3 404 km

Start: Bilbao (Španělsko)

Cíl: Paříž (Francie)

8 horských etap

1 časovka

Týmy na Tour de France 2023

Název 1 AG2R Citroen Team 2 Alpecin-Deceunick 3 Astana Qazaqstan Team 4 Bahrain - Victorious 5 BORA - hansgrohe 6 Cofidis 7 EF Education-EasyPost 8 Groupama - FDJ 9 INEOS Grenadiers 10 Intermarché - Circus - Wanty 11 Jumbo-Visma 12 Movistar Team 13 Soudal - Quick Step 14 Team Arkéa Samsic 15 Team Jayco AIUIa 16 Team DSM - Firmenich 17 Lidl - Trek 18 UAE-Team Emirates 19 Lotto Dstny 20 TotalEnergies 21 Uno-X Pro Cycling Team 22 Israel - Premier Tech

Češi na Tour de France 2023

Účasti českého jezdce na Tour de France se pravděpodobně nedočkáme ani letos. Loni to bylo po čtyřech letech poprvé a na startu 110. ročníku se česká účast rovněž neočekává. Z týmů nejvyšší kategorie UCI World Tour se totiž hned dvojice českých jezdců představila na Giru (Jan Hirt a Josef Černý v dresu Soudal Quick Step), Mathias Vacek z týmu Trek - Segafredo se specializuje spíš na klasiky a kratší etapové závody a čerstvý mistr republiky do 23 let v časovce Pavel Bittner se zatím v nominaci týmu DSM neobjevil. Přitom formu by měl, na generálce Kolem Švýcarska dojel ve 2. etapě čtvrtý.

Kde sledovat Tour de France v TV?

Přímý přenos z jednotlivých etap nabídnou stanice ČT Sport a Eurosport 1, na stanice Eurosport 2 pak můžete sledovat doprovodný program k Tour de France včetně preview k jednotlivým etapám.

Výsledky Tour de France 2022

Celkové pořadí 1. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 79:33:20, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -2:43, 3. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -7:22, 4. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -13:39, 5. Vlasov (Rus./Bora-hansgrohe) -15:46, 6. Quintana (Kol./Arkéa-Samsic) -16:33, 7. Bardet (Fr./DSM) -18:11, 8. Meintjes (JAR/Intermarché-Wanty-Gobert) -18:44, 9. Lucenko (Kaz./Astana-Qazaqstan) -22:56, 10. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -24:52. Bodovací soutěž 1. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 480, 2. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 286, 3. Pogačar 250. Vrchařská soutěž 1. Vingegaard 72, 2. Geschke (Něm./Cofidis) 65, 3. Ciccone (It./Trek-Segafredo) 61. Mladí jezdci 1. Pogačar 79:36:03, 2. Pidcock (Brit./Ineos-Grenadiers) -58:32, 3. McNulty (USA/SAE Team Emirates) -1:28:36. Týmy 1. Ineos Grenadiers 239:03:03, 2. Groupama-FDJ -37:33, 3. Jumbo-Visma -44:54.

