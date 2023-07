Vingegaardova životní časovka. Dán v ní získal minutu a půl. Je rozhodnuto?

Tak, jak to udělal Wout van Aert, tenhle výkon si opravdu zaslouží jediné vyjádření: Klobouček. Jonas Vingegaard opět ukázal, že jeho sebevědomí, které prezentoval loni a stejně tak i letos, není jen demonstrací přehnaného ega, ale důkazem jeho ohromné formy.

Už na Critériu du Dauphiné v červnu se prezentoval dánský cyklista ve skvělé kondici a všichni jen čekali, zda to byl vrchol, nebo s týmem dokážou formu ještě vygradovat. V úterní časovce na to dopravil Jonas Vingegaard vedle etapového vítězství také odpověď. Dokázal to!

Nad výkonem, který předváděl po celou trasu 16. etapy všichni částečně nevěřícně a z větší části uznale jen kroutili hlavami. Něco takového se jen tak nevidí. Vingegaard na kole působil naprosto přesvědčivě, v dokonalé pohodě a také ukázal, jak výborně měl trať s převýšením 650 metrů načtenou. Zatáčky projížděl naprosto s přehledem, zbytečně nesahal na brzdy. A v částech, kde do toho bylo potřeba šlápnout, vyvinul větší sílu v nohou.

Ačkoliv i Tadej Pogačar jel výborně, na všech mezičasech projížděl na prvním místě. Jenže ho pronásledoval muž, který jako by jel na motorce.

Na prvním mezičase získal Dán na Slovince 16 sekund, na druhém už to bylo 31, třetím projel rychleji o 1:05 minuty a v cíli? Tam to bylo neuvěřitelné 1:38 minuty!

„Nečekali jsme takový rozdíl, to nikdy není dobré. Ale dnes byl Jonas o mnoho silnější, chci mu jen pogratulovat, protože není, co bychom s tím dokázali udělat,“ prohlásil uznale Pogačarův sportovní manažer Matxin Fernandez.

Ačkoliv tým Jumbo-Visma ukazuje jasnou převahu, do úterka neměl na svém kontě vyhranou etapu, ačkoliv se o to už několikrát pokoušel Wout van Aert. „Konečně je to pro nás etapové vítězství, jsem strašně šťastný. Je neuvěřitelné, s jakým náskokem vyhrál a že mě dokázal o tolik porazit. Věřil jsem, že vyhraje, ale takhle velký rozdíl jsem fakt nečekal,“ řekl Van Aert, který dostal od stájového kolegy téměř tři minuty (2:51). Od Pogačara na druhém místě to pak bylo 1:13 minuty.

„Jsem nejlepší za těmi dvěma mimozemšťany, takže je to dobré,“ usmál se belgický mistr v této disciplíně.

Sportovní ředitel během etapy hlásil Vingegardovi do rádia, ať jede, že má šanci ukázat, kdo je nejlepší na světě. „Opravdu? Tam bylo tolik lidí, že jsem to ani neslyšel. Oni mě hlavně velmi dobře naváděli, takže jim musím poděkovat,“ řekl pak v rozhovoru po své třetí etapové výhře na Tour de France šestadvacetiletý Dán.

Také on sám potvrdil, že šlo o jeho životní výkon v časovce. „Ano, měl jsem skvělé pocity, asi nejlepší časovka života. Jsem hrdý na to, co jsem dokázal a jsem velmi spokojený. Ale před ní jsem rozhodně nevěděl, že budu o tolik lepší. Upřímně jsem překvapil i sám sebe, nečekal jsem, že bych jel tak dobře.“

Jeho časovkářské výkony pochválil i Van Aert. „Je strašně dobrý časovkář a ohromně se v nich zlepšil, a v tom byl rozdíl. Taky to byla těžká časovka po dvou týdnech a on má pořád hodně energie.“

Nikdo z nizozemského celku ale ještě rozhodně neotvírá šampaňské na oslavu celkového triumfu. I když náskok si Vingegaard vytvořil už celkem pohodlný, 1:48 minuty.

„Na Tour už jsme prohráli i vyhráli. Loni jsme dokázali žlutý dres dovézt, ale v roce 2020 se nám to nepovedlo,“ nechal se slyšet Van Aert, který byl u obou ročníků. A opatrný je i samotný muž ve žlutém.

Je jasné, že v UAE Emirates budou muset něco vymyslet. V tuto chvíli už Pogačar v podstatě nemá co ztratit, a tak ve středeční super těžké etapě čekejte od Slovince útoky. „Ještě jsou tady dvě opravdu těžké etapy. Určitě se pokusíme vyhrát, protože je to v naší DNA. Možná skončíme druzí nebo třetí, ale chceme zaútočit na vítězství, protože víme, že nic není nemožné,“ vyhlásil Fernandez.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 16. etapa (časovka jednotlivců, 22,4 km):

1. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 32:36, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -1:38, 3. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) -2:51, 4. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -2:55, 5. S. Yates (Brit./Jayco AIUIa) -2:58, 6. Cavagna (Fr./Soudal-Quick-Step) -3:06.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 63:06:53, 2. Pogačar -1:48, 3. A. Yates (Brit./SAE Team Emirates) -8:52, 4. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -8:57, 5. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -11:15, 6. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -12:56.