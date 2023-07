Pogačar dělá na Tour radost dětem. Jak holčičce zařídil králíčka

V těchto dnech všechny zajímá hlavně jak Tadej Pogačar závodí. On však ukazuje, jak velkou hvězdou a sympaťákem je i mimo etapy. Malé holčičce pomohl splnit její velké přání, možná budoucímu cyklistovi zase udělal takovou radost, že ten určitě večer z radosti nemohl usnout. A jak se o volném dnu pobavil sám Slovinec, který také ukázal kus dítěte v sobě?

Získat podpis, fotku nebo nějaký jiný suvenýr od dvojnásobného vítěze Tour de France je pro každého cyklistického fandu něčím extra. Pro malou holčičku, která bude mít ve svém památníčku fotku s Tadejem Pogačarem, to ale znamená ještě mnohem víc. Splní se jí její velké přání.

Na sociálních sítích se objevila fotka hnědovlasé holčičky s culíky, která v rukou drží na velkém kartonu nápis: Tadeji, když získám fotku s tebou, táta mi koupí králíčka.

Nějak se to doneslo k sympatickému Slovinci a ten velmi rád malé slečně ke splnění přání pomohl. Jeho tým pak prezentoval snímek, kde se s holčičkou fotí. Její rodina tak už získala nebo získá nového člena.

Obrovské jásání a nefalšované štěstí pak předvedl zhruba dvanáctiletý kluk, který už podle dresu, jenž měl oblečený, má k cyklistice hodně blízko. Ten ve chvíli, kdy chtěl získat nějaké záběry svého oblíbence, přišel k suvenýru, v nějž vůbec nedoufal. Pogačar, nejspíš před etapou nebo po ní, obdaroval chlapce kšiltovkou, kterou sundal přímo ze své hlavy. Radost hocha byla tak velká, že jej možná bude motivovat k ještě větší dřině a třeba jej v budoucnu uvidíme na cyklistických závodech jako jednoho z jejich aktérů.

Že si kus dítěte v sobě stále drží i samotný Pogačar, dokazují záběry z druhého volného dne, které si dal aktuálně druhý muž pořadí na svůj Instagram. Hotel, ve kterém tým UAE Emirates bydlel, byl vybaven bazénem, čehož cyklisté velmi rádi v dalším horkém dni využili.

Zatímco si Marc Soler v poklidu odpočíval na nafukovačce v podobě plameňáka, rozhodl se ho jeho týmový parťák osvěžit tak, že do bazénu skočil také a španělského kamaráda ošplouchl vodou. Pak Pogačar předvedl i své skokanské a akrobatické dovednosti, když vystřihl do bazénu salto vzad. Jde vidět, že mu to nejde pouze na kole.