König: Letošní Tour je divácky famózní a unikátní. Vzniká letitá rivalita

KOMENTÁŘ LEOPOLDA KÖNIGA | Co vidíme na letošní Tour de France, je po divácké stránce naprosto famózní. Myslím, že nám vzniká velká rivalita na další léta. Je skvělé, že máme dva závodníky, kteří bojují do poslední chvíle o vítězství. Protože víme z historie, že většinou je jeden jezdec odskočený, a aktuálně to jsou dva.

Přispívá k tomu i dosavadní průběh, kdy akční etapy jsou v podstatě od startu. Vlastně ani nevím, jestli byla nějaká nudná etapa. Kromě jedné sprinterské žádná nebyla vyloženě transportní. A to je přesně to, o co se dnes organizátoři snaží, podle mě je to správný přístup.

To, jak dominují Tadej Pogačar s Jonasem Vingegaardem, je dost neuvěřitelné. Oni snad každý druhý den bourají rekordy v kopcích, jejich forma je neskutečná. A znovu opakuji, že můžeme být rádi, že tam jsou dva a ne jeden.

Letos Tour konečně přistoupila k tomu, že zajímavé a těžké etapy