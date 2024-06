Proč Pogačar ovládne Tour: hvězdná sestava i výjimečnost. Co hraje proti?

Už v sobotu odstartuje svátek všech cyklistů. 111. ročník Tour de France nabídne opět měření současných špičkových závodníků. Mezi nejžhavějšími favority je také Tadej Pogačar. Pětadvacetiletý Slovinec má šanci, že opět oblékne žlutý dres a ukončí dvouletou vládu Jonase Vingegaarda. V článku iSport.cz si přečtěte, proč by se Pogačar, šampion letošního Gira, měl již potřetí stát vítězem Staré dámy a co by naopak mohlo hrát v jeho neprospěch.

Co hraje PRO - hvězdná sestava

Obléknout Tadeje po 21. etapě do žlutého je i jasný týmový cíl. Proto mu UAE Emirates dávají k ruce to nejlepší, co mají. Adam Yates by sám mohl cílit na vítězství, loni byl třetí. Almeida pojede Tour sice poprvé, ale předtím vždy útočil na pódium na Giru. Ayuso je v 21 letech podobný talent, jako byl Pogačar, Soler je zase prvotřídní horský domestik.