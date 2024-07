Tour ONLINE: 14. etapa, výjezd na Tourmalet! Udrží Pogačar žlutý dres?

OČIMA VOJTĚCHA ŘEPY

„Jasná záležitost pro uchazeče o žlutý dres. Od 60. kilometru to bude totální dřina, pravá cyklistika. Těším se, co budou předvádět UAE Emirates. Už před Tour ve Švýcarsku jeli skvěle Adam Yates a Almeida, a když do toho skočí ještě Ayuso a samozřejmě Pogačar… Mohlo by to být podobné jako v dobách Sky, kdy tam byli vyskládaní pro Froomea. Je otázka, v jaké formě bude Vingegaard, ale podle mě tenhle víkend bude o tom, kolik času nažene Pogačar na ostatní. Úvod etapy je jednoduchý a je otázka, jak to bude s únikem.“

KUDY SE JEDE

V centru Pyrenejí a údolí Aure představuje Saint Lary spojení života, vody, slunce a vřelosti lidí. Máte odtud úchvatný výhled na úbočí Gascony a také snadný přístup na dálnici A64 (Toulouse-Bayonne) nebo do tunelu Aragnouet-Bielsa, který propojuje Francii se Španělskem. Od panoramatických výhledů se nebudete moci odtrhnout