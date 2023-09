Kussův rok: záskok na Giru, krvavé šrámy na Tour a nečekaný vítěz Vuelty

Sepp Kuss si užívá poslední oblékání do červeného dresu • Profimedia.cz

Před rokem se touto dobou zotavoval z nemoci, ke které přišel právě na španělské Vueltě a kvůli níž tento závod nedokončil. I přes to, že Sepp Kuss neodjel všech 21 etap, má v tuto chvíli na svém kontě pět podniků Grand Tour v řadě. Letos byl jako domestik u výhry na Giro d´Italia, pak i na Tour de France. Nyní se i díky jeho výraznému přispění přepisuje historie. Celek Jumbo-Visma totiž jako první ovládl všechny třítýdenní etapáky v jednom roce. Tentokrát s Kussem jako vítězem. Jaký tedy byl rok tohoto Američana, který se nyní hodně zviditelnil?

První Sepp Kuss, druhý Jonas Vingegaard a třetí Primož Roglič. Na stupních vítězů to v neděli večer v Madridu moc pestré nebylo, kompletně je zabrala sestava Jumbo-Visma. I to je velký unikát. Stejně jako ovládnutí všech tří Grand Tour v jednom roce. A také jako to, že mužem v červeném je superdomestik, který ve Španělsku o vítězství původně bojovat neměl.

Američan je známý už několik let jako opravdu zdatný a užitečný pomocník svých lídrů. Letos byl ale vidět víc než kdy jindy, a rozhodně to nebylo až na Vueltě a Espaňa. Zde jsou nejvýraznější momenty jeho sezony.

Jen etapáky

Při pohledu na letošní Kussův program překvapí, že absolvoval jen samé etapové podniky. Zatímco loni si delší závodění okořenil i jednorázovkami, letos tam nenajdete žádnou. Už v samotném úvodu roku ale ukazoval, jak skvělou přípravu přes zimu měl. Na závodu Kolem Spojených arabských emirátů bral celkové páté místo.

Na Giru jako záskok

Jet pět Grand Tours v řadě v původním plánu týmu a jejich superdomestika nebylo. Giro měl Kuss letos vynechat, jenže zasáhl covid, řada jezdců Jumbo-Visma do Itálie jet nemohla, a tak celek povolal Američana žijícího v Andoře. A ačkoliv na ni cíleně netrénoval, v klíčových horských etapách skoro létal a v jedné z nich hodně zachránil Primože Rogliče a jeho ambice na celkovou výhru. Té pak Slovinec díky neskutečné horské časovce také dosáhl. První úkol tohoto roku si mohli v nizozemské stáji odškrtnout.

Tour: doslova pot, krev a možná i slzy

Stará dáma v jeho harmonogramu figurovala od začátku roku. Po Giru si odpočinul, trochu potrénoval a hurá do Baskicka. Jeho chvíle hlavního pomocníka přišla možná dřív, než mnozí čekali. Už v páté etapě se rozhodl Jonas Vingegaard zaútočit na Tadeje Pogačara, a celý tento úspěšný atak mu nastartoval právě devětadvacetiletý rodák z amerického Duranga.

Také v dalších dnech v horách byl tím posledním, kdo zůstával s dánským lídrem. Jenže letošní Tour pro něj nebyla až tak bezproblémová. A ani v jednom případě si za šrámy, ke kterým přišel, nemohl. Nejprve to byl bezohledný fanoušek, který do silnice, kde právě projížděl peloton, strčil ruku s telefonem, a o tu zavadil právě Kuss. Po pádu byl dost potlučený, ale pokračoval.

Ještě výraznější šrám, jehož následky byly vidět i nyní ve Španělsku, přinesl pád ve sjezdu, kdy Carlose Rodrígueze zradil materiál, ve sjezdu spadl a Kuss letěl přes něj. Do cíle dojel se zkrvaveným obličejem poté, co si roztrhl obočí.

Nečekaná výhra domestika

Cíl Jumbo-Visma pro Vueltu byl naprosto jasný. S Rogličem nebo Vingegaardem ovládnou třetí a poslední Grand Tour sezony. „Já chci vyhrát, Jonas taky, ale i Sepp na to má,“ prorokoval Roglič při prezentaci před startem v Barceloně. Ani sám netušil, jakou pravdu bude mít. I když chvíli tady byla kontroverze, kdy týmoví parťáci na červeného Kusse útočili.

Vše se rozhodlo na Agliru, kde nečekaný lídr vedení neztratil a tým rozhodl, že teď už ho všichni plně podpoří. A tak si mohl v neděli v Madridu pořádně loknout šampaňského. Tak jako to udělal po vítězné 6. etapě na Javalambre, kde ke svému životnímu úspěchu udělal ten nejdůležitější krok.

Vítězové Grand Tours 2023

Giro d´Italia: Primož Roglič (Jumbo-Visma)

Tour de France: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

Vuelta a Espaňa: Sepp Kuss (Jumbo-Visma)