Roglič měl smíšené pocity, ale odráží kritiku: Jsem první, kdo Kussovi přeje

Jedenáctá etapa Vuelty končila prudkým stoupáním do cíle na Laguna Negra • Profimedia.cz

Ještě sobotní etapa, pak už jen dojet do Madridu a Sepp Kuss může slavit životní úspěch. Ovšem 20. etapa bude stále hodně těžkou překážkou, i když je označována za kopcovitou a jsou na ní stoupání jen třetí kategorie. Američan se ale může spolehnout na pomoc všech svých sedmi kolegů včetně Primože Rogliče, na kterého se sneslo v předchozích dnech hodně kritiky . „Jsem ten první, kdo Seppovi vítězství přeje,“ bránil se Slovinec.

To, co se na začátku mohlo zdát jako bláhový sen a v podstatě nesmysl, nyní získává velmi reálný obrys. Sepp Kuss musí zvládnout ještě sobotu v sedle beze ztrát a může si už pomalu připravovat vítěznou řeč na nedělní večer do Madridu.

Špičkový domestik, který byl i ve Španělsku v první řadě připravený pomoci svým lídrům, se sám stal tím, komu teď budou vítězové dohromady šesti Grand Tours pomáhat, aby udržel červený dres pro vítěze Vuelty a Espaňa.

Ano, i Primož Roglič, který byl společně s Jonasem Vingegaardem kritizovaný za útok na Angliru, přijal tuto roli a hlavním cílem sobotního dlouhého dne bude kontrolovat situaci, která je pro jejich celek Jumbo-Visma maximálně příznivá: 1. Sepp Kuss, 2. Jonas Vingegaard s odstupem 17 sekund, 3. Primož Roglič (ztráta 1:08 minuty). Takové je průběžné pořadí španělské Grand Tour.

Když Kusse ve středu nechali v závěru ďábelského Angliru osamoceného ve chvíli, kdy začal trpět, a jeli do cíle pro vítězství a cenné sekundy a bonusy, vyslechli si Roglič, Vingegeaard i vedení nizozemského týmu od fanoušků i expertů své. Ve čtvrtek už zněl rozkaz před etapou jasně: Hájíme Seppův červený dres.

Slovinskému trojnásobnému šampionovi Vuelty se to příliš nelíbilo. „Tým rozhodl, že Kuss vyhraje tento závod. Mám z toho smíšené pocity,“ nechal se slyšet. Zároveň ale ve čtvrtek po dojetí poslední horské etapy prohlásil: „Jsem první, kdo přeje Seppovi vítězství na této Vueltě. Ale jsou tady ještě těžké dny, takže je musíme jeden po druhém zvládnout.“

Smíšené pocity se dají pochopit. Roglič byl do tohoto třítýdenního podniku vyslán jako jeden ze dvou lídrů, tím druhým byl Vingegaard. Navíc, jak už mnohokrát dokázal, je velkým bojovníkem a chce vítězit. Teď však musel potlačit své ego, což někdy bývá složité.

Pro Kusse, který už v řadě etap potvrdil, že je dostatečně silný a zaslouží si být lídrem závodu, je skvělá zpráva, že se může zase pro změnu on spolehnout na pomoc tak skvělých závodníků.

„Role, se kterou jsem do Vuelty vstupoval, byla jiná, ale každým dnem v červeném si věřím víc a víc a jsem zcela přesvědčen, že si zasloužím tento dres a také podporu svého týmu,“ nechal se slyšet devětadvacetiletý Američan, který se až do letošního září vždy bránil tomu jet některý ze závodů na sebe. Teď už prohlašuje, že v sobě nachází stále víc sebevědomí a také vítězný instinkt.

Tyto pocity bude výrazně potřebovat ještě v sobotu. Páteční sprinterskou etapu zvládl bez problémů, do poslední potřebné chvíle jej držel jeho tým na bezpečných pozicích vepředu, než se o slovo přihlásili sprinteři. Etapu dlouhou 177 kilometrů, ve které byl v úniku vidět i jeden z dvojice českých účastníků této Vuelty Michal Schlegel, nakonec ovládl Alberto Dainese poté, co vedoucí muž bodovací soutěže Kaden Groves skončil v pádu 1,3 kilometru před páskou.