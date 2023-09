Kuss má v kapse životní triumf! Cílem projel v objetí s kritizovanými parťáky

Španělská Vuelta má na programu ještě nedělní poslední etapu do Madridu. Ale už v sobotním dojezdu do cíle mohl slavit Sepp Kuss svou životní výhru. Poprvé v kariéře vyhraje Grand Tour. Navzdory předchozím kontroverzím cílem projela trojice z Jumbo-Visma pospolu v objetí: letošní vítězové Gira, Tour i Vuelty! Bylo to až poté, kdy si to o vítězství v etapě ve velmi těsném souboji rozdali Remco Evenepoel a Wout Poels. Mladý Belgičan byl teď tím smutným, Poels ho velmi těsně porazil.

Definitivní to bude sice až v neděli večer v Madridu. Ale stejně jako na Tour de France se i na španělské Vueltě poslední den závodí už jen o sprinterský triumf, pro muže z celkové klasifikace jde o oslavnou etapu. Kterou ale musí dojet do cíle.

Až tam se bude moct Sepp Kuss prohlásit za vítěze Vuelty a España 2023 a jeho tým Jumbo-Visma oslavit něco neuvěřitelného. Jsou prvním celkem v historii, který v jednom roce ovládl všechny tři podniky Grand Tour!

„Jsem opravdu velmi hrdý a šťastný, viděli jste ty obrázky v závěru. Takže nemůžu říct nic jiného, než že jsem opravdu šťastný. Tohle byl náš cíl, vyhrát všechny tři Grand Tours. Byl to plán už v prosinci, ale museli jsme jít krok za krokem. První Giro, pak Tour. Je to historický úspěch, nikdy se to nikomu nepovedlo, ale i nám to teprve dochází,“ radoval se v rozhovoru pro Eurosport manažer nizozemské stáje Richard Plugge. Navíc nyní přidávají také kompletní pódium.

Dvacátá etapa však byla ještě velmi těžkou zkouškou. Byla tvrdá jednak svou délkou 208 km (nejdelší v tomto ročníku), ale i nastoupanými metry. Zatímco ve čtvrteční horské etapě jich bylo 4100, teď ještě o stovku víc, přitom už nešlo o vysoké hory.

Jenže poté, kdy vedení celku Jumbo-Visma jasně rozhodlo, že v červeném má zůstat Sepp Kuss, který si to svými výkony v tomto ročníku Vuelty a España bezesporu zasloužil, už vedoucí celek závod jen kontroloval.

Hlavním cílem sobotní etapy bylo dojet v pořádku do cíle. Výrazně jim v plnění tohoto úkolu pomohla v úvodu etapy zhruba třicítka jezdců, kteří se protlačili na čelo závodu. A jelikož mezi nimi nebyl nikdo, kdo by mohl kohokoliv v Top 10 průběžné klasifikace ohrozit, jel peloton tak, jak to potřebovalo Jumbo-Visma.

Hlavním úkolem Seppa Kusse tak bylo jen být pozorný, aby se nepřimotal do ničeho nepříjemného a po páté hodině odpoledne s úsměvem projel cílem.

O vítězství v etapě se ale svedl tvrdý souboj. Vše začalo 14,3 kilometrů před páskou nástupem Wouta Poelse ve velmi prudké části stoupání, které navíc vedlo po kostkách. Na tento útok Remco Evenepoel, který byl považován za favorita tohoto dne, nereagoval a dokonce ho začali předjíždět i další.

Za nizozemského cyklistu na čele se zavěsili další, jako Lennert van Eetvelt či Marc Soler.

Také Evenepoel se začal přibližovat, na což reagoval Poels dalším útokem. Na vrchol stoupání ještě dokázal udržet Belgičana za svou skupinou, ale po sjezdu už byli zase všichni pohromadě.

Rozhodovalo se tak až v závěrečných stovkách metrů ve sprintu. A ten nejlépe takticky zvládl Poels. Vystartoval těsně před zatáčkou, kde se prosmýkl podél všech soupeřů a než Evenepoel zareagoval, byl už velký kus před ním. Loňský vítěz Vuelty sice ještě mohutně zaspurtoval, ale jezdec týmu Bahrain-Victorious nakonec o kousíček vítězství získal.

„Jsem jako láhev vína, pořád zraju,“ smál se pětatřicetiletý cyklista, který letos zvítězil i v etapě na Tour de France. „Je to super, 20. etapa a porazit závodníka jako Evenepoel, je to skvělé,“ dodal Poels.

Přibližně deset a půl minuty za nimi pak projela cílem i skupina favoritů, kde si Sepp Kuss, Jonas Vingegaard a Primož Roglič nechali před sebou menší mezeru, aby si mohli společně užít vzácnou chvíli. Nejprve oba původní lídři poplácali muže v červeném, poté se všichni objali a projeli cílem. Z pohledu kamer zleva vítěz letošní Tour de France a druhý muž Vuelty, uprostřed vítěz Vuelty a vpravo šampion Gira a třetí na španělské Grand Tour.

„Je to výjimečný moment, bylo skvělé si v po sledním kilometru povolit a dojet to s týmovými kolegy. Ještě mi úplně nedošlo, co se tady děje. Jsem rád, že jsem tam byl s nimi, o tom to je,“ pochvaloval si Sepp Kuss. Chlapík, který byl u všech posledních šesti grandtourových triumfů svého týmu jako domestik a ten sedmý dokoná v neděli v Madridu jako lídr a vítěz.

Roglič měl smíšené pocity, ale odráží kritiku: Jsem první, kdo Kussovi přeje