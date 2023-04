Pád na Flandrech. Zasažen van Aert, Sagan odstoupil, viníka vyloučili

Tento počin se i běžně trestá časovou penalizací. Závodník týmu Bahrain-Victorious Filip Maciejuk se nevešel na silnici, a tak se vydal nejprve po stezce vedle ní. Ta však záhy končila a Polák se ocitnul v trávě, která byla po vydatném sobotním dešti hodně nasáklá vodou, a tak se z ní snažil cyklista co nejdřív dostat. Jenže to udělal hodně nešikovně, když prudce vybočil doprava a přímo vrazil do Tima Wellense v čele pelotonu.

Klíčového pomocníka Tadeje Pogačara navíc vytláčel tak razantně, že ten to neustál, spadl a vzal s sebou další kolegy vedle. Výsledkem byl hrůzně vypadající pád třicítky jezdců v hlavním poli.

Ze země se tak s bolestivou grimasou sbírali dvojnásobný mistr světa Julian Alaphilippe, Wout van Aert také nějakou dobu kontroloval, zda je vše v pořádku. Hodně sedřené kraťasy měl zase skvělý klasikář a týmový parťák Mathiase Vacka Jasper Stuyven. Ale třeba i Peter Sagan se chvíli procházel bez kola a kontroloval na sobě následky tohoto karambolu.

Nejhůř zasažený byl právě Wellens, který z velké výšky brutálně upadl na levé rameno. Po chvíli se odkulhal na trávu vedle silnice, kde si lehl a svíjel se v bolestech. Krátce poté, co se peloton opět rozjel, přišla zpráva, že Wellens odstoupil.

A pár minut nato bylo také oznámeno, že po prozkoumání videa rozhodčími byl viník ze závodu vyloučen pro nebezpečné jednání. Z tohoto počinu pro něj vyplyne určitě také finanční pokuta. Navíc si takovým kouskem neudělal v pelotonu moc kamarádů.

Rozhodně se s ním nebude chtít moc bavit Sagan, který sice ujel ještě dalších 30 kilometrů, poté ale také závod zabalil.