Fanoušci na Flandrech? Husí kůže, vzpomíná Andrle. Jedou tři Češi

Říká jim „svatá trojice“ a i podle něj to budou právě oni, kdo budou opět v hlavních rolích letošního druhého monumentu. Český sportovní ředitel René Andrle však odhaduje, že to bude znovu Mathieu van der Poel, kdo ostatní překvapí. Slavné Ronde nebo-li klasiku Kolem Flander i Andrle ze své závodní kariéry zná. „Belgičtí fanoušci jsou úžasní, tam má člověk husí kůži,“ vzpomíná.

Belgii, kde je cyklistika stejně populární jako fotbal, čeká v neděli nepsaný státní svátek. Jede se zde věhlasné Ronde, jak se tady familiárně říká jednomu z pětice monumentů Kolem Flander. Atmosféra je na prudkých stoupáních po kostkách (tzv. hellingenech) i podle bývalého profesionála a nyní sportovního ředitele týmu Israel-Premier tech Reného Andrleho vždy neskutečná. A bude i letos, až se tady ve věčných soubojích budou společně řítit domácí miláček Wout van Aert a jeho dva rivalové Mathieu van der Poel a Tadej Pogačar. A možná i někdo další?

Jak to mají se závodem Kolem Flander Belgičané je jasné. Jaký je váš vztah k Ronde?

„Já jsem jel Flandry i Roubaix dvakrát. Ale náš tým k tomu nepřistupoval nejlíp, pro nás to byl závod jakoby za trest. Soustředili jsme se hlavně na etapáky a tady nás vzali jen tak. První rok jsme to jeli na klasických galuskách, vůbec jsme neměli speciální vybavení na kostkové klasiky. Podruhé už jsme to jeli na dobrém materiálu, jenže tam byl zase jiný problém. Ale obecně se mi tyhle závody líbily, atmosféra je tam fakt hezká.“

Flandry i Paříž - Roubaix jste jel dvakrát (2002 a 2004), ani jednou jste je však nedojel. V čem byl tedy problém?

„Poprvé jsem to vůbec neznal, neměl jsem vybavení, takže to na kostkách fakt nešlo. A podruhé jsem byl na Flandrech nemocný, což bylo už od začátku nepříjemné. Byl jsem fakt dost nastydlý, špatně se mi dýchalo, nebylo mi vůbec dobře. Myslím, že jsem odstoupil na nějakém 170. kilometru. Tentokrát jsem na to byl připravený, těšil jsem se, ale bohužel. Měl jsem cíl oba ty závody dokončit, ale první rok to nešlo kvůli vybavení a ten druhý… Roubaix jsem nedokončil proto, že jsem zbyl v závodu z týmu už poslední a oni pospíchali na letiště, tak mi řekli, ať to zabalím. Trošku mě to mrzelo, musím říct.“

Který úsek ze závodu Kolem Flander je z cyklistova pohledu nejnáročnější?

„Závěr je extrémní. Jsou to krátké prudké kopce na kostkách. Co je tam ale těžší než samotné kostkové úseky, je boj o pozice před nimi. V nich už má každý pozici danou a jede se naplno. Jestli si někdo myslí, že se tam posune, já nevím, o sto míst, tak to je nesmysl. Tam už je potřeba předem bojovat o pozici, to je alfa a omega všeho. A pak už ať jste, kde jste, je to jedno velké trápení.“

V Belgii je tento závod v podstatě národním svátkem. Dá se říct, která jeho část je, právě i díky obrovskému množství diváků, nejhezčí?

„Na všech klíčových kopcích je atmosféra naprosto úžasná, to je vidět i v televizi. Všechny jsou úplně pokryté diváky. Je to hrozně hezké, je to jeden velký hukot. Belgičtí fanoušci jsou úžasní, je to obrovský zážitek. Tam má člověk husí kůži, když tam jede.“

Po nedávných soubojích Wouta van Aerta, Mathieu van der Poela a Tadeje Pogačara jaký odhadujete, že bude tohle závod?

„Mně přijde letos hrozně silný na silnici Van der Poel. To jak vyhrál Milán - San Remo bylo fascinující, fakt skvělé. Myslím, že bude na Flandry znovu perfektně připravený. Dá se říct, že je z nich nejhorší vrchař, ale myslím, že by to mohl být právě on, kdo ostatní zase překvapí.“

Může této trojici zkomplikovat situaci třeba ještě další cyklistický úkaz Thomas Pidcock?

„On byl teď chvíli mimo, ale myslím, že by mohl jet dobře. Ale přeci jen týmy, jako jsou UAE Team Emirates Tadeje Pogačara, který si to dokáže jezdit všechno sám, jsou trochu jinde. A co se týče Alpecinu-Deceuninck a Jumbo-Visma, tak tyhle týmy mají takovou kvalitu a takové klasikářské zkušenosti, takže myslím, že by tady měly jasně dominovat a měly by lehce předčit Pidcockův Ineos. I oni tam mají pár dobrých lidí, ale ti ostatní jsou na tom podle mě líp.“

Myslíte, že se Pogačar poučí z minulého ročníku, kdy se v závěru s Van der Poelem hlídali natolik, že je zezadu dostihli další dva závodníci a Slovinec skončil až čtvrtý?

„On je prostě závodník, chce za každou cenu vyhrát. Řekl bych, že jeho nějaká druhá třetí místa úplně nezajímají. Samozřejmě lepší být na pódiu, než být čtvrtý, to naštve, ale on se to zkrátka snažil uhrát, riskoval, šel za každou cenu po vítězství. Dopadlo to, jak to dopadlo. Ale je bojovník. Totálně vítězný typ, on chce vyhrávat, jeho taktika úplně netlačí.“

Máte černého koně pro letošní Flandry?

„Já doufám, že by to mohl být Sep Vanmarcke nebo někdo jiný od nás. Jinak kdo si myslím, že by mohl překvapit, by mohl být Mads Pedersen nebo někdo z Bahrain-Victorious.“

Kdo je podle vás momentálně nejlepším klasikářem?

„Těžko říct… Van Aert dominuje ve všem, i Pogačar jezdí skvěle, ať už to jsou klasiky jako Lombardie, Milán - San Remo, Flandry. Teď jsou tam tři čtyři lidi, kteří jsou naprosto dominantní. Je tady ta svatá trojice Van Aert, Pogačar, Van der Poel a k nim Pidcock.“

Jedním z pravidelných českých účastníků Flander je Zdeněk Štybar, který nechybí v sestavě svého týmu Jayco AlUla ani letos. Co říkáte na jeho start sezony?

„U něj je to tak, že od doby, co měl loni covid, se pořád vrací. My taky máme plno lidí, kteří mají podobné příznaky. Je to strašně těžké. Změnil tým, má tam nějakou roli, určitě od něj čerpají plno zkušeností. Výsledkově zatím tolik vidět není, ale plno závodů, co jsem viděl, jel skvěle. Má taky hodně smůlu. Už když jsem s ním mluvil loni, tak hodně trénoval, cítil se dobře, ale pak to nebylo ono. Takže přeci jen po covidu tam asi nějaký blok bude a lehké to pro něj rozhodně není.“

KOLEM FLANDER 2023

Start: Bruggy (10.00 hodin)

Cíl: Oudenaarde (předpokládaný dojezd v 16.29)

PP ČT sport, ČT sport plus a Eurosport 1

Největší favorité

WOUT VAN AERT (Bel.)

Věk: 28 let

Tým: Jumbo-Visma

Poslední 3 ročníky Kolem Flander: 2022 – nestartoval, 2021 – 6. místo, 2020 – 2. Místo

TADEJ POGAČAR (Slovin.)

Věk: 24 let

Tým: UAE Team Emirates

Poslední 3 ročníky Kolem Flander: 2022 – 4. místo, 2021 – nestartoval, 2020 – nestartoval

MATHIEU VAN DER POEL (Niz.)

Věk: 28 let

Tým: Alpecin-Deceuninck

Poslední 3 ročníky Kolem Flander: 2022 – 1. místo, 2021 – 2. místo, 2020 – 1. místo

Češi na startu

PAVEL BITTNER

Věk: 20 let

Tým:DSM

Letos premiérová účast.

ZDENĚK ŠTYBAR

Věk: 37 let

Tým: Jayco AlUla

Nejlepší umístění: 8. místo (2016). Letos 10. účast.

MATHIAS VACEK

Věk: 20 let

Tým: Trek-Segafredo

Letos premiérová účast