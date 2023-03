Kolem Flander 2023: Kdo vyzve obhájce Van der Poela a kde vše sledovat živě?

Tohle bude zase velký souboj. Stačí se v předběžných sestavách podívat na lídry týmů a hned je jasné, že v neděli 2. dubna bude na co se dívat a nebude to rozhodně žádná nuda. Nechybí pověstné helingeny Oude Kwaremont, Koppenberg a samozřejmě Paterberg. Tady čekejte nejčastější útoky. A koho že? Třeba obhájce loňského prvenství. Na startu má být také tradiční český účastník Zdeněk Štybar.

Kdy se jede Kolem Flander 2023?

Jeden z pětice monumentů odstartuje v neděli 2. dubna v Bruggách v 10.00. Předpokládaný dojezd do cíle v Oudenaarde je v 16.29.

Trasa Kolem Flander 2023

Trasa se výrazně nemění ani letos, i tentokrát budou muset cyklisté zdolat třikrát Oude Kwaremont, dvakrát Paterberg, jednou Koppenberg a k tomu řadu dalších bergů osázených nepříjemnými kostkami. Těmto nechutně prudkým úsekům se zde říká helingeny. To vše naskládané především do druhé poloviny 273,4 km dlouhého závodu.

Nejvýznamnější úseky trati

Oude Kwaremont Jedno z kostkových stoupání, které cyklisté zdolají hned třikrát, dvakrát ve spojení s Paterbergem. V tomto případě jde o kopec dlouhý 2,2 km, který má průměrný sklon sice jen 4 %, ale závodníky dokáže pořádně potrápit. Poprvé byl do itineráře závodu, jenž se jezdí od roku 1913, zařazen až o 61 let později (1974). Jede se, stejně jako i na dalších stoupáních, po kostkách, které jsou ve špatném stavu a cesta je poměrně úzká. Nejprudší úsek má 11 %. Paterberg Ten v neděli závodníci zdolají dvakrát, vždy po Oude, neboli Starém, Kwaremontu. Je sice jen necelých 400 metrů dlouhý, zato ale pořádně prudký. Průměr je zde 13,7 %, nejprudší úsek pak 20. Poprvé se v rámci Ronde, jak se podniku Kolem Flander také říká, jel v roce 1986. Je považován za nejtvrdší stoupání ve Flandrech a jeho nejnáročnější část přichází těsně před vrcholem. Koppenberg Nejnáročnějším úsekem celých Flander je trojkombinace předchozích dvou stoupání a Koppenbergu. Ten se na tomto závodu jezdí od roku 1976 a už tehdy ho cyklisté proklínali a často i sesedali z kol a nejprudší část šli pěšky. To už se dnes neděje, ale část s průměrem 22 % dá všem pořádně zabrat. A přitom nejde o nijak dlouhé kostkové stoupání – jen 0,6 km.

Mapa a profil Kolem Flander 2023 • Foto rondevanvlaanderen.be

Češi v akci na Kolem Flander 2023

Velkou českou účast čekat nelze, ale Zdeněk Štybar vám může rozhodně slíbit, že v závodu, který vždy toužil vyhrát, nechá na trati úplně všechno.

Hvězdné války o Flandry

Stačí podívat se na lídry jednotlivých týmů a je vám jasné, že to bude opravdu velké. Jen pro příklad: Mathieu van der Poel a Wout van Aert, kteří svedli další z historických bitev dvou velkých rivalů při E3 Classic a v hlavních rolích byli také při prvním monumentu sezony Milán - San Remo. Nečekat až do samotného finále, ale pláchnout mnohem dřív bude cílem dvojnásobného vítěze Tour de France Tadeje Pogačara. Z řad předchozích vítězů nechybí při své rozlučkové misi Peter Sagan, dále bude chtít znovu překvapit Alberto Bettiol či Kasper Asgreen. Nikdy nevíte, co čekat od Toma Pidcocka, olympijského vítěze na horských kolech, bývalého mistra světa v cyklokrosu a vítěze etapy na Alpe d´Huez z Tour de France. Ve výčtu bychom mohli pokračovat ještě dlouho.

Kde sledovat Kolem Flander 2023 v TV?

Přímý přenos můžete sledovat jako obvykle na Eurosport 1 (od 10.30), ale také na ČT sport (od 11.50 do 13.50) a ČT sport plus (od 10.55).

Legendy a vítězové Kolem Flander

Zeptat se v Belgii na závod Kolem Flander, neboli zde víc používané Ronde, asi jen těžko budete hledat někoho, kdo netuší, o co jde. V zemi, kde cyklistika je populární přibližně stejně jako fotbal, je to téměř modla, kterou chce každý belgický závodník alespoň jednou vyhrát. Nejslavnějšímu cyklistickému rodákovi Eddymu Merckxovi se to povedlo dvakrát. Rekordmanem ale není. To by musel přidat ještě jeden triumf, aby rozšířil řady momentálně šestice úspěšnějších. Mezi ty patří třeba i Johan Museeuw, místní legenda oblíbeného Ronde. Dostat se mezi rekordmany může letos také rodák ze sousední země, ale žijící v Belgii - Mathieu van der Poel.