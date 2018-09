Hvězda NFL se kasá: Půl roku tréninku a dostal bych se do NHL

Ze slov nemá strach, to se o obránci Jalenu Ramseym z týmu Jacksonville Jaguars ví. Hvězdička NFL, a jeden z nejlepších mužů na své pozici v celé lize, si občas říká úplně co se mu zachce. Tentokrát se obul do NHL, kam by se údajně s trochou tréninku lehce probojoval.