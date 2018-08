To je balík! Rodgers podepsal rekordní smlouvu, jen za 4 měsíce 1,5 miliardy

Rodgers byl s klubem původně vázán ještě na dvě sezony, teď podepsal novou smlouvu, která mu dává budoucnost v Green Bay na dalších šest sezon, až do roku 2023.

„Řekl jsem, že bych tady rád ukončil kariéru,“ uvedl Rodgers během roku. „Každý hráč by si chtěl vybrat, kdy a jak skončí. Obyčejně se to moc často nestává. Ale budu se snažit hrát tak dobře, abych tady vydržel celou kariéru.“

Nová smlouva to Rodgersovi téměř jistě umožní. Čtyřleté prodloužení kontraktu je ve výši 134 milionů dolarů (téměř 3 miliardy korun), z toho 103 milionů dolarů (2,3 miliardy korun) je plně garantovaných. S případnými bonusy však může Rodgersův příjem vyšplhat až na 180 milionů dolarů (4 miliardy korun).

S průměrným ročním příjmem 33,5 milionů dolarů (740 milionů korun) se tak Rodgers vrací na trůn nejlíp placeného hráče ligy. Jeho jméno se letos mění už počtvrté a vždycky vládnul quarterback. V únoru se jím stal Jimmy Garoppolo díky smlouvě se San Franciskem na 27,5 milionu dolarů na rok. V březnu si Minnesota na volném trhu vzala Kirka Cousinse za 28 milionů na rok a v květnu podepsal Matt Ryan novou smlouvu s Atlantou v průměru za 30 milionů na sezonu.

Rodgers působí v Green Bay od roku 2005, kdy byl draftován. První tři sezony dělal náhradníka legendárnímu Brettu Favreovi, pak se rychle stal hvězdou. Dvakrát byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem ligy a v roce 2011 s Packers vyhrál Super Bowl.

„Posledních třináct let to byla úžasná jízda a jsem nadšený, že čtrnáctou sezonu začnu s vědomím, že moje budoucnost je zde,“ uvedl Rodgers na Instagramu.

Jenom den před Rodgersem si na velké peníze přišel také Odell Beckham Jr., wide receiver New York Giants, který podepsal pětileté prodloužení kontraktu v hodnotě 95 milionů dolarů (2,1 miliardy korun), což z něho udělalo nejlíp placeného receivera v historii ligy.

Zajímavý obchod se udál také mezi New York Jets a New Orleans Saints. Jets na jaře angažovali quarterbacka Teddyho Bridgewatera, jehož kariéru před dvěma lety málem ukončilo hrozivé zranění kolene. Bridgewater ale během přípravných zápasů zářil a dokázal, že je fit. Jets, kteří vsadili budoucnost na trojku letošního draftu Sama Darnolda, tak Bridgewatera vyměnili do New Orleans spolu s šestým pickem příštího draftu. Zpět dostali cenný výběr ve třetím kole.