Pražští Lions a Pardubice slaví druhé vítězství v Paddock lize | iSport.cz

Skóre utkání Plzni otevřel lionský Marek Suchý, který napodobil touchdown z prvního zápasu s Ostravou. Plzeň dokázala odpovědět. Opět zaúřadovalo duo Američanů Pahos - Ratliff. Quarterback Pahos našel dlouhou přihrávkou svého krajana a vyrovnal skóre. „Připravovali jsme se na ně, ale i tak nám občas utekli. Byli prakticky jediní, kdo v útoku sbírali yardy,” hodnotil zahraniční posily Filip Ječný z Prague Lions, kteří se v přípravě soustředili na produktivitu v útoku.

V úvodním zápase dali Lions pouze 7 bodů. V Plzni však pražský tým předvedl 48 bodů. Tři touchdowny si připsal Filip Ječný, o dva se postaral David Hlaváček, který ještě loni hrál v dresu Plzně. „Stále tam bylo spoustu chyb, které musíme eliminovat,” hodnotil kriticky výkon týmu Ječný. Patriots v druhé půli nedokázali držet krok se soupeřem a navíc byl za protesty vyloučen hlavní trenér Jesse Thompson. Ratiff si připsal ještě dva touchdowny. Jeden zaznamenal v obraně po zachycení passu soupeře, druhý dal v útoku po zemi. V zápase tak dokázal skórovat třemi různými způsoby. Prohru 21:48 ale Ratliff a jeho spoluhráči neodvrátili.

Pardubice nakopl nepovedený začátek

Pardubice Stallions vyrazili po vítězství v Ústí do Brna. Alligators dokázali využít úvodní převahu a zaznamenali první touchdown zápasu. Jenže poté se rozjeli soupeři z Pardubic. Do poločasu nasázeli hned pět touchdownů. O ty se postaral zachycenými přihrávkami Horáček, Jelínek, Petřík a Doucek. Jeden touchdown přidal quarterback Catapano sám po zemi. Rázem to bylo 33:6 pro Stallions. „První poločas se nám povedl,” radoval se trenér Petr Košťál. „Očekávali jsme náročný zápas, navíc jsme měli absence v obraně. Nevydařený úvod zápasu hosty nakopl k výbornému výkonu v útoku. Přes vlažný začátek se nám začalo dařit hlavně v útoku a tím se chytla i obrana,” hodnotil výkon po zápase hlavní trenér Stallions, Petr Košťál.

Do druhého poločasu vstoupili Alligators bojovně. Na nepříznivý výsledek reagovali touchdownem Doležala ve třetí čtvrtině. Alligators se prezentovali zlepšeným výkonem v útoku i obraně, ale více se jim skóre zkorigovat nepodařilo. „Přišlo mi, že v druhém poločase jsme to už jen chtěli dohrát,” potvrdil slabší výkon v druhém poločase obránce Pardubic Jakub Smutný. Ten udělal tečku za zápasem, když zaznamenal poslední touchdown. Smutný si počíhal na přihrávku quarterbacka Fortelného a doběhl s míčem do endzóny.