V souboji nových quarterbacků uspěli Patriots. Lions vyhrají skupinu | iSport.cz

Letošní základní částí prochází Lions suverénně. Před zápasem s Pardubicemi měli na kontě sedm výher a žádnou porážku. Navíc s výjimkou úvodního zápasu s Ostravou si pražský tým se svými soupeři hravě poradil a vítězil s velkým rozdílem. Stallions dokázali vzdorovat. V úvodu zápasu hosté vlétli na Lions a rychle si vybudovali vedení 14:0.

Domácí dokázali odpovědět a ve druhé čtvrtině srovnali po touchdownech Stevense a Ječného. Přetahovaná o vedení pokračovala i nadále. Stallions se na konci druhé čtvrtiny opět dostali do vedení díky touchdownu Radima Kalouse. I na tuto změnu skóre zvládli Lions zareagovat a 43 vteřin před koncem prvního poločasu skóroval domácí Marek Suchý.

Lions se poprvé ujali vedení ve třetí čtvrtině, když se do endzóny soupeře dostal s míčem opět Marek Suchý. Teď to byli naopak Stallions, kteří museli odpovědět. A úspěšně. O třetí touchdown v zápase se postaral pardubický Kalous. Do závěrečné čtvrtiny se tak šlo za stavu 28:28.

Ta měla podobný průběh jako třetí. Lions se dostali do vedení po touchdownu Stevense, Stallions odpověděli touchdownem Kalouse. Jenže pardubický touchdown nedokázali hosté potvrdit kopem za jeden bod. Míč z nohy Lukáše Petříka zamířil těsně vedle tyče a Lions tak vedli 35:34. Obraně hostů se nepodařilo ukořistit míč pro svůj útok, který tak nedostal šanci na otočení výsledku. „Pardubice podle mě odehrály svůj nejlepší zápas v sezoně. Dali nám zabrat do konce zápasu,” pochválil soupeře hlavní trenér Lions, Zach Harrod.

Pražský tým si tak odnesl osmé vítězství a zajistil si první místo ve skupině Západ Paddock ligy, které zaručuje domácí semifinále. „Jsem hrdý na náš tým. Domácí semifinále je ohromně důležité,” dodal Harrod. Trenér Lions moc dobře ví, že semifinálový zápas venku nemusí dopadnout podle představ. V posledních dvou ročnících vypadli Lions v semifinále na hřišti Ostravy Steelers.

Patriots drží šanci na semifinále

Nezvyklou situaci nabídl zápas mezi Pilsen Patriots a Brnem Sígrs. Oba týmy tři zápasy před koncem základní části musely řešit novou posilu na postu quarterbacka. Plzeňský Ryan Pahos i brněnský Wesley Geisler totiž utrpěli zranění, které je vyřadilo do konce sezony. A právě při premiéře jejich nástupců se tyto dva týmy představily proti sobě.

Patriots i Sígrs stále pomýšlí na semifinále. V závěru základní části tak má každý zápas cenu zlata. Plzni se vrátil po zranění Anthony Ratliff, který o sobě dal hned v úvodní čtvrtině zápasu vědět. Ratliff zachytil pass od nového quarterbacka Christiana Adorna a Plzeň se dostala v úvodu do vedení.

Sígrs se úvodní poločas nevydařil. Jindy produktivní útok se s novým quarterbackem nedokázal sehrát a bodově vyšel v poločase naprázdno. Naopak Patriots dokázali do poločasu skórovat ještě dvakrát. Petr Miesbauer našel cestu do endzóny po zemi. Anthony Ratliff pak ukázal, že je platný také v obraně, když zachytil pass quarterbackovi Sígrs, Craigovi Coffmanovi, a doběhl s uloupeným míčem do endzóny. „Utekl nám začátek zápasu a soupeř nám rychle odskočil,” litoval po zápase trenér Sígrů, Petr Švanda.

První body zaznamenal brněnský tým až v závěru třetí čtvrtiny, když se prosadil během Tyrone Clark. Naději na obrat vykřesal Coffman, který ukázal, že do míče umí i kopnout a proměnil field goal za tři body. Šanci na obrat zarazil plzeňský Adorno, který dvě minuty před koncem zápasu skóroval a upravil skóre na konečných 26:11. „Dnes nás držela obrana. Myslím, že dnes udělala nejméně chyb v celé sezoně. Útok s novým quarterbackem se hledal, ale nakonec udělal dostatek her na vítězství,” radoval se po zápase trenér Patriots, Jesse Thompson.

Patriots jsou tak nadále ve hře o play off. Sígrs také mohou pomýšlet na postup, ale prohrou si situaci výrazně zkomplikovali.

Souboj nováčků ovládli Gladiators

Výborný start Vysočiny Gladiators do sezony vystřídaly tři prohry v řadě. Rázem musí Gladiators bojovat o postup do semifinále. Odrazit se k lepším výsledkům chtěli na hřišti předposledních Blades. Ústí nad Labem trápí produktivita v útoku. To potvrdili Blades i proti Gladiators. Obrana Vysočiny dokázala držet soupeře daleko od své endzóny.

První body zaznamenal kopem za tři body hostující Petr Kodým, který poslal Gladiators do vedení 3:0. První touchdown zápasu padl po osvědčené spolupráci Reginalda Langforda s Joshuou Purdiem. Americké duo v barvách Gladiators si touchdownovou spolupráci zopakovalo ještě v závěrečné čtvrtině. „První polovina zápasu byla strašně těžká,” hodnotil po zápase trenér Gladiators, Ondřej Paulus.

Blades dokázali kontrovat pouze jedním field goalem Hruboně a touchdownem quarterbacka Pavla Mráze, který v závěru zápasu kosmeticky upravil skóre na konečných 9:22. Hlavní trenér Blades byl i tak po zápase pozitivní. „Myslím, že jsme dnes byli Vysočině po tři čtvrtiny zápasu vyrovnaným soupeřem.” Gladiators se i díky prohře Sígrs osamostatnili na druhém místě skupiny Východ. Jistotu postupu ale stále nemají.

Výsledky kola Paddock ligy

Prague Lions - Pardubice Stallions 35:34

Pilsen Patriots - Brno Sígrs 26:11

Ústí nad Labem Blades - Vysočina Gladiators 9:22

Aquaponik Ostrava Steelers - Brno Alligators 56:14

Tabulka Paddock ligy

Skupina Západ

Prague Lions 8-0

Pardubice Stallions 4-4

Pilsen Patriots 3-5

Ústí nad Labem Blades 2-6

Skupina Východ

Aquaponik Ostrava Steelers 6-2

Vysočina Gladiators 5-3

Brno Sígrs 4-4

Brno Alligators 0-