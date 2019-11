San Francisco padlo v prodloužení proti Seattlu. V NFL už nejsou neporažení | iSport.cz

V desátém kole základní části zámořské NFL zhasla i poslední naděje na tým s perfektní sezonou. Všech 32 týmů si již připsalo alespoň jednu porážku. Poslední do party vstoupilo San Francisco 49ers, kteří doma nestačili na Seattle Seahawks. Tým Miami Dolphins z roku 1972 tak může slavit. Ani letos se nikomu nepodaří odehrát kompletní sezonu včetně play off bez porážky

Sezona amerického fotbalu je velmi specifická. Základní část má pouze 16 zápasů, přesto je téměř nemožné projít sezonou bez porážky. Naposled vyhráli všechny zápasy základní části New England Patriots v roce 2007. Jejich tažení za perfektní sezonou skončilo až v Super Bowlu, kdy podlehli New Yorku Giants.

Se San Franciscem se před sezonou nepočítalo do okruhu největších favoritů. Vždyť 49ers skončili v loňské sezoně na předposledním místě. Především kvůli zranění quarterbacka Jimmyho Garoppola. Jenže tým s uzdraveným quarterbackem a dominantní obranou vyhrál úvodních 8 zápasů a zůstal jako poslední bez prohry.

První prohra 49ers tak přišla až proti diviznímu soupeři, navíc v prodloužení. Seattle Seahawks v čele s quarterbackem Russellem Wilsonem, který letos hraje v životní formě, dokázali 49ers udolat. Zápas dlouho nepřipomínal souboj dvou silných týmů konference NFC. Oba týmy se totiž dopouštěly řady chyb a ztrát míčů. „V útoku jsme udělali příliš mnoho chyb na to, abychom vyhráli,” potvrdil po zápase trenér 49ers, Kyle Shanahan.

Strhující závěr zápasu potvrdil, jak je důležité mít v týmu spolehlivého kickera. Chase McLaughlin z 49ers se stal rychle z hrdiny smolařem. Nejprve přesným kopem v poslední vteřině zápasu vyrovnal skóre a poslal zápas do prodloužení. V něm dostal příležitost rozhodnout o výhře pokusem ze 47 yardů, ale minul. McLaughlin odehrál v dresu 49ers první zápas, když zastoupil zraněného veterána Robbieho Goulda. Jeho protějšek, Jason Myers, se ze 42 yardů nemýlil a zajistil Seahawks vítězství 27:24.

„Byl to nejšílenější zápas, který jsem kdy hrál,” uvedl na úvod tiskové konference quarterback Seahawks, Russell Wilson. „Vypadalo to spíše jako finále konference,” dodal. Wilson opět svým výkonem potvrdil, že je jedním z kandidátů na ocenění pro nejužitečnějšího hráče ligy. Proti výborné obraně 49ers sice udělal několik chyb, včetně hozeného interceptionu v prodloužení. I tak dokázal v klíčových momentech svůj tým podržet a dovést Seahawks k další výhře.

Jackson opět hvězdou

Quarterback Baltimoru Ravens předvedl další parádní výkon a celá NFL mluví o Lamarovi Jacksonovi. Lepší start kariéry si Jackson nemohl přát. V 16 zápasech, ke kterým Jackson nastoupil v základní sestavě si připsal více výher než loňský nejužitečnější hráč ligy, Patrick Mahomes (13 Jackson, 12 Mahomes), více běhových yardů než runningback LaDainian Tomlison, který je v Síni slávy NFL (1 258 yardů Jackson, 1 236 yardů Tomlinson), lepší passový rating než měl Tom Brady (94,4 Jackson, 90,1 Brady), více yardů na passový pokus než Aaron Rodgers (7,6 Jackson, 7,5 Rodgers) a více zkompletovaných passů než Drew Brees (63 % Jackson, 61 % Brees).

Není tedy divu, že je Jackson jedním z favoritů na cenu pro nejužitečnějšího hráče ligy. Jeho útok je nyní téměř nezastavitelný.

Tři největší hvězdy univerzity vedle sebe

Jackson a jeho spoluhráči se o víkendu v zápase proti Bengals postarali o ještě jeden unikát. Ravens postavili formaci, ve které se vedle sebe postavili Lamar Jackson, Robert Griffin a Mark Ingram. Všichni tři si ve své univerzitní kariéře odnesli prestižní cenu Heisman Trophy pro nejlepšího univerzitního hráče sezony. Poprvé v historii NFL se v jedné formaci představili hned tři

držitelé této ceny. Quarterback Robert Griffin se na začátku kariéry vyznačoval podobným stylem jako Jackson. Dokáží Ravens zúročit netradiční formaci se dvěma quarterbacky?

Dolphins se dostávají mimo hru o jedničku draftu

Odborníci i fanoušci před sezonou podezřívali Miami Dolphins z toho, že letošní sezonu záměrně vypustí, aby se „prohráli” až k první volbě následujícího draftu. Po první vysoké prohře s Baltimorem dokonce někteří hráči žádali o výměnu do jiného týmu a zdálo se, že Dolphins budou celou sezonu spíše pro smích. Jenže Dolphins vyhráli dva zápasy v řadě. Naposled proti Colts, kteří myslí na play off. Nyní to vypadá, že pomyslnou štafetu týmu mířícím za první volbou draftu, převzali Cincinnati Bengals.

Loňský vítěz NFC konference v problémech

Loni se Los Angeles Rams dostali až do Super Bowlu. Teď se nachází mimo postupové příčky do play off a po prohře se Steelers je čeká nelehký úkol. V těžké divizi, kde jsou Rams společně také s 49ers a Seahawks, je již téměř vyloučeno, aby si Rams zajistili postup vítězstvím v divizi. Navíc současná bilance Rams 5-4 a forma nedává fanouškům Los Angeles příliš optimismu. Loňští vítězové NFC konference před sezonou podepsali lukrativní smlouvu quarterbackovi Jaredovi Goffovi. Ten se v prvních devíti zápasech svému týmu příliš neodvděčil. Nutno podotknout, že jeho obří smlouva společně s dalšími vysoce placenými hráči jako je Todd Gurley nebo Aaron Donald, brání týmu podepsat více kvalitních hráčů. Letos je to znát třeba na ofenzivní lajně, která Goffovi příliš nepomáhá.

Rams jsou ukázkovým příkladem rozdílu sestavování týmu, který má quarterbacka s nováčkovským kontraktem. Po lukrativní smlouvě je pro tým mnohem náročnější dostat se pod platový strop. Podobné trable brzy čekají i Kansas City Chiefs, kde se očekává, že Patrick Mahomes dostane nejvyšší smlouvu v historii. Novou smlouvu by brzy měl dostat i quarterback Dallasu Cowboys, Dak Prescott.

Oakland Raiders se budou stěhovat do Las Vegas, který bude domovem Raiders od roku 2020. Stadion v Oaklandu hostil ve čtvrtek poslední zápas základní části v hlavním vysílacím čase. A hráči se odvděčili výhrou nad Los Angeles Chargers 26:24. Jak ukazují Chargers, stěhování do nového města nemusí vždy dopadnout podle představ. Obyvatelé Los Angeles totiž Chargers přijali velmi chladně a na téměř každém zápase je více hostujících fanoušků. Oakland je pověstný velmi silnou fanouškovskou základnou. Naopak cesta do Las Vegas je sázka na nejistotu.

Vítězové kola:

Cleveland Browns - Utrápené vítězství proti silným Bills ještě může vlít Browns novou energii.

Tennessee Titans - Kde mohli Titans být, kdyby posadili Mariotu dříve? I tak jsou Titans stále ve hře o play off.

Atlanta Falcons - Poprvé ukázali Falcons výborný výkon a nechali tak vzpomenout na období, kdy postoupili až do Super Bowlu. Proti Saints se vytáhli. I tak jsou Falcons jedním z největších zklamání sezony.

Poražení kola:

New Orleans Saints - Hráči Saints si volný týden přenesli i do zápasu s Falcons, který nečekaně prohráli.

Los Angeles Rams - Lesk a sláva útoku Seana McVaye zdá se vyprchává. Rams neporazili ani Steelers, kteří nemají svého quarterbacka.

Indianapolis Colts - Proti Dolphins nastoupili Colts bez zraněného quarterbacka Brissetta, ale i tak se očekávalo vítězství.

Kansas City Chiefs - Po návratu Mahomese se očekávalo vítězství. Jenže ani skvělé statistiky Mahomese nezabránili prohře nad týmem, který nedávno nasadil do hry náhradního quarterbacka.

Výsledky 10. kola:

Oakland Raiders - Los Angeles Chargers 26:24

Chicago Bears - Detroit Lions 20:13

Cincinatti Bengals - Baltimore Ravens 13:49

Cleveland Browns - Bufallo Bills 19:16

Green Bay Packers - Carolina Panthers 24:16

New Orleans Saints - Atlanta Falcons 9:26

New York Jets - New York Giants 34:27

Tampa Bay Buccaneers - Arizona Cardinals 30:27

Tennessee Titans - Kansas City Chiefs 35:32

Indianapolis Colts - Miami Dolphins 12:16

Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 17:12

Dallas Cowboys - Minnesota Vikings 24:28

San Francisco 49ers - Seattle Seahawks 24:27 OT