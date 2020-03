Z nováčka je postrach ligy. Gladiátoři chtějí pod taktovkou Langforda do Czech Bowlu | iSport.cz

Kulha vidí za vzestupem Gladiators dva hlavní faktory. „V roce 2015 prošel klub krizí a restartem, kdy pozici hlavního trenéra převzal Ondřej Paulus, který nastavil kulturu, jenž motivovala všechny okolo. Druhý faktor pak vidím v přesunu organizace do Jihlavy, která nám poskytla perfektní zázemí pro hráče i fanoušky,” popsal Kulha.

Že to Gladiators myslí v nejvyšší lize vážně, loni naznačil už příchod Reginalda Langforda, který pomohl vytáhnout nováčka až do play off. „Byla to skvělá sezona, protože se nám podařilo předčit očekávání většiny lidí. Možná i ta naše,“ řekl americký quarterback, který ukázal, že je schopný posunout české hráče na vyšší úroveň. Letos má příležitost navázat na loňskou práci jako nový hlavní trenér Gladiátorů. „Reggie už loni fungoval jako ofenzivní koordinátor a během chvíle se stal jedním z hlavních lídrů. Chtěli jsme naplno využít jeho zkušeností a času v Česku a potřebovali jsme kvalitnější a profesionální coaching,” vysvětlil Kulha.

Také Paulus si svého nástupce nemohl vynachválit. „Když si spojíte jeho bohaté zkušenosti, organizační schopnosti a nadšení pro práci v Česku, tak zjistíte, že moc podobných lidí není. Hned bylo jasné, že ho chceme maximálně zapojit,” sdělil Paulus, který bude nově defenzivním koordinátorem.

A na koho se budou Gladiátoři moci spolehnout na hřišti? Tři sezony pomáhal Vysočině na vrchol Joshua Purdie. Letos však bude mít hrající kouč novou ofenzivní zbraň. Purdieho nahradí blízký kamarád Langforda Michael Lindsey, který se stal v dresu brněnských Sígrs nejužitečnějším hráčem útoku celé ligy. „S Michaelem se znám od devíti let. Tlačíme se navzájem k lepším výkonům. Na hřišti mohou fanoušci očekávat skvělou show! V současné fázi naší kariéry se ale také více soustředíme na pomoc týmu a růst fotbalu v zemi. Chceme mít dobrý vliv na fotbal v Česku celkově,“ nastínil Langford, jehož souhru s Lindseym mohli tuzemští fanoušci obdivovat už v sezoně 2017 v Pardubicích.

Další velkou akvizicí je příchod defenzivního backa Stanislava Lepiče z Pardubic a Jana Berana z Prague Black Panthers. Zkušenosti obou hráčů i z reprezentačního týmu se Vysočině budou hodit. Zvlášť když klub myslí na postup do finále. „Cíl samozřejmě musí být vždy vyšší. Tím pádem jím letos musí být alespoň účast v Czech Bowlu,“ dodal Kulha.

Gladiators odstartují nový ročník Paddock ligy na hřišti Prague Lions, se kterými loni vypadli v semifinále (20:42). Jaké bude rozložení sil na úvod sezony 2020? Paddock Kickoff vykopne sezonu na stadionu Viktorie Žižkov už 29. března od 15:00. Zápas bude následně možné vidět také na obrazovkách ČT Sport.