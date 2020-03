Kauza Brady: legendární quarterback chce předvést ještě jeden comeback | iSport.cz

Harry Kane (vlevo) se potkal s quarterbackem New England Patriots Tomem Bradym • Profimedia.cz

Zrádný koronavirus dnes ovlivňuje prostě všechno. Nevyhnul se tomu ani jeden z nejzásadnějších přestupů sportovních dějin. Legendární quarterback Tom Brady se začátkem týdne po dvou desetiletích dramaticky rozžehnal s New England Patritots a vydal se na poslední dobrodružství své kariéry nejlepšího hráče historie NFL. Na smlouvu už se míchá inkoust, její definitivní podobu zdržely problémy se zajištěním nezbytných fyzických testů v současné kritické situaci. Ale vše je jasné. Tom Brady jde do Tampy Bay a NFL začíná nová éra.

Světový sport moc srovnatelných momentů nepamatuje. V roce 1988 odešel nejlepší hokejista dějin Wayne Gretzky z Edmontonu do Los Angeles. Na začátku nového tisíciletí Michael Jordan, hrdina basketbalové dynastie Chicago Bulls, podnikl comeback ve Washingtonu. O desetiletí později pak LeBron James oznámil své rozhodnutí a naštval davy přechodem z Clevelandu do Miami.

Brady je quarterback, dosud ten nejlepší, co kdy žil. A quarterback je napříč všemi kolektivními sporty všeobecně uznáván jako nejdůležitější pozice. Bohatý fotbalový klub nemá většinou problém koupit si výjimečnou desítku nebo spolehlivého hroťáka. Hokejová organizace snadno najde dobrého gólmana nebo produktivní pravé křídlo.

V NFL je klíčem mít na soupisce takzvaného franchise quarterbacka, hráče na stěžejní pozici, na němž klub může postavit celou svou budoucnost. A přesně tím Tom Brady byl pro New England Patriots téměř dvě desetiletí. Spolu vytvořili možná vůbec nejúspěšnější dynastii v dlouhých dějinách amerického profesionálního sportu.

Na draftu 2000 v něm takového hráče viděl málokdo. Možná Jesse Kaye, skaut New York Jets, něco tušil, když křičel na klubového generálního manažera Billa Parcellse: „Tom Brady!“ V šestém kole už se kluby probírají odpadem. Bradyho si nakonec vybrali Patriots až s číslem 199. A zřejmě od toho moc nečekali.

Výraznějšího outsidera byste těžko hledali. O Bradyho nebyl zájem už na startu jeho univerzitní kariéry. Musel sestříhat své středoškolské highlihgty, aby se chytil aspoň v Michiganu. Tam se prosadil ve své poslední sezoně, kde v několika zápasech pomohl svému týmu stáhnout velké ztráty. V titulovém Orange Bowlu dotáhl čtrnáctibodové manko a s univerzitní kariérou se loučil s přezdívkou Comeback Kid.

Stejně o něj na draftu skoro nikdo nestál. Byl totiž fyzicky nevýrazný. Pomalý, divně se hýbal. Byl příliš hubený a nevynikal ani silou v paži. Když však po draftu Brady mluvil s mocným klubovým majitelem Robertem Kraftem, řekl mu: „Jsem to nejlepší rozhodnutí, jaké váš klub kdy udělal.“

Spojení dvou géniů

A byla to pravda. Brady dostal jednu sezonu na rozkoukání. Během podzimu 2001 musel do hry, když linebacker Jets Mo Lewis zmrzačil dosavadního quarterbacka Patriots Drewa Bledsoea. Začal příběh amerického hrdiny. První Super Bowl slavil Brady na konci té sezony. A když se před pár dny s Patriots loučil, měl za sebou celkem devět účastí v Super Bowlu a hned šest vítězných prstenů.

Velkou éru Patritots provázelo spojení dvou geniálních mužů. Jedním byl Brady, tím druhým svérázný kouč Bill Belichick. Chlapík, který svůj analytický mozek schovává za svou kapucí, v níž vypadá trochu jako Darth Sidious.

Na předměstí Bostonu ve Foxborough to byli tihle dva, kteří stvořili vítězící mašinu. V rychle se měnícím světě NFL jejich spolupráce přetrvala několik hráčských generací. Začalo to třemi tituly na začátku tisíciletí. Pak přišlo suché desetiletí a pro Bradyho dvě bolestivé porážky v Super Bowlech proti New York Giants vedených Eli Manningem.

Brady byl ale pořád soustředěný na své cestě za prsteny. Obětoval jí značnou část svých výdělků, aby Belichickovi umožnil stavět konkurenční týmy. Do New Englandu hráči nechodili, aby se zajistili na stáří. Patriots zato nabízeli reálnou šanci vyhrát a potěšit se s pohárem Vince Lombardiho.

Vztah mezi Bradym a Belichickem byl pro úspěch projektu klíčový. A podle zpráv, které unikají ze zákulisí, to zřejmě právě tady skřípalo. Brady stárne, letos mu bude už 43 let. A už před pěti lety museli Patriots odolávat pokušení dát klíčky k týmu mladému quarterbackovi Jimmy Garoppolovi.

Rozladěný z poslední sezony

Brady si své uhájil, ve skvělé pětiletce postoupil čtyřikrát do Super Bowlu a třikrát ho vyhrál. Včetně zázračného vzepětí v roce 2017, kdy Patriots proti Atlantě otočili zápas, i když prohrávali už o 25 bodů. Sejně jako kdysi na univerzitě si i v NFL udělal z comebacků ve čtvrté čtvrtině svou značku.

Když ale na začátku lednového play off Brady v posledních sekundách hodil balon přímo do ruky soupeřova cornerbacka Ryana Logana, který ho s potěšením donesl do endzony, blížil se konec.

Brady byl ze své poslední sezony v Patriots viditelně rozladěný. Zůstal bez svého záchytného terče Roba Gronkowského, který s nalomeným zdravím před rokem ukončil kariéru. A Belichick mu dal málo dalších zbraní.

Brady sice během únorového Super Bowlu vystoupil v emocionální reklamě, v níž světu oznámil, že nikam neodchází. Nešlo ale o prohlášení věrnosti Patriots, jen o vyjádření touhy zůstat na hřišti. A výzva zájemcům o jeho služby.

Těch se objevilo hned několik. Hodně se mluvilo o senzaci letošního play off Tennesee Titans, kde trénuje Bradyho bývalý spoluhráč Mike Vrabel. Brzy poté, co se Brady po pondělním startu vyjednávání na volném trhu rozloučil se svým dosavadním klubem, bylo jasné, že ve finálovém souboji zůstali Tampa Bay Buccaneers a Los Angeles Chargers, kteří shánějí náhradu za Philipa Riverse.

Přesun slavného jména na kalifornský trh by určitě dával velký smysl. Brady ale jednal od tlakem rodinných důvodů. Jeho manželka Gisele Bündchen i děti chtěly zůstat na východním pobřeží. A tak vyhrála Florida.

Buccaneeers toho v NFL za poslední dekádu moc nepředvedli. Bradyho příchod z nich ale v očích mnohých expertů rázem dělá tým schopný konkurovat. Pro receivery Chrise Godwina či Mike Evanse nebo tight endy O.J. Howarda a Camerona Bratea by měl být rozdíl dostávat balony od Bradyho, pověstného přesnými míči, než od Jameise Winstona. Ten se vloni nechvalně proslavil tím, že jako první quarterback v lize naházel třicet touchdownů a zároveň spáchal i třicet interceptions.

Ještě jeden comeback

Web Buccaneers, kteří zatím patřili k týmům s nejmenší návštěvností, ihned zavařily objednávky permanentek. A proslýchá se, že hráči NFL se najednou začali klubu sami nabízet.

Ve smutných časech koronaviru teď události volného trhu NFL dávají Americe zapomenout na smutné aktuální události. A nad stomilionovou smlouvu pro quarterbacka Dallasu Daka Precotta, šokující trade wide receivera DeAndre Hopkinse nebo hledání nového působiště pro hvězdného running backa Todda Gurleyho, je tu Bradyho příběh.

Fotbalová sezona v Americe začíná až v půlce září a víc než půlroční mezisezonu vyplňuje téměř nepřetržitá mediální show, která dráždí představivost fanoušků, co bude, až se začne hrát.

Letošním fantaziím vládne dvanáctka na červenočerném dresu Bucs. Bradyho v sezoně čekají hity proti Drew Breesovi, Patricku Mahomesovi, Aaronu Rodgersovi či Mattu Ryanovi. Po dvaceti letech si od něj naopak vydechne jeho bývalá konference AFC East, kde tři kluby dlouhodobě masakrované dominancí Patriots cítí šanci na převrat.

Brady si zatím jde na svou osobní misi. Utíká mu sice čas, ale díky svému pracovnímu zapálení i speciální dietě dal svému tělu příležitost ještě světu ukázat. S Buccaneers údajně vyjednává o dvouleté smlouvě, která by ho v sezoně 2021 předurčila k zápasu na hřišti ve Foxborough proti týmu, kde se zrodila jeho legenda.

Bradyho cíl je zjevný. Chce předvést ještě jeden comeback. Vrátit se do Super Bowlu a dokázat všem, že Tom Brady může vyhrávat i bez Billa Belichicka. Je to velký úkol. Ne náhodou je Peyton Manning jediným quarterbackem, který vyhrál Super Bowl se dvěma různými týmy. Bude to další část unikátního příběhu. Přihlásí se koncem léta s novou fotbalovou sezonou. Snad už v té době bude koronavirus jen špatnou vzpomínkou.