Zemřel Don Shula (†90). Ferguson NFL drží rekord výher, ale začal neslavně | iSport.cz

Za celou historii NFL nikdo nepřivedl své týmy k tolika výhrám jako on. Amerika smutní nad odchodem legendárního trenéra Dona Shuly, který v historii slavné ligy amerického fotbalu suverénně kraluje tabulkám vítězných zápasů. V roce 1972 přivedl své Miami Dolphins k bilanci bez jediné porážky, jediné tzv. perfektní sezoně v dějinách. Bylo mu 90 let.

V lednu 1973 seděl zadumaný Don Shula v autobuse Miami Dolphins cestou k Super Bowlu VII, v němž se jeho tým měl střetnout s Washington Redskins.

„Co se děje? Přemýšlíte o tom, že z vás bude kouč s nejvíc porážkami v historii Super Bowlu?“ rýpnul si do něho safety Jake Scott.

Historie Super Bowlu byla ještě mladá. Shula byl ve velkém zápase už potřetí, oba předchozí boje ale prohrál. Před rokem s Miami v zápase s Dallas Cowboys. A pak hlavně v roce 1969.

Tehdy vedl ostře favorizované Baltimore Colts, kteří byli šampiony tehdejší NFL. V titulovém zápase proti nim stáli outsideři New York Jets z konkurenční ligy AFL. Quarterback soupeře Joe Namath před mačem drze prohlásil, že garantuje vítězství. A na hřišti pak slib dodržel. Tenhle zápas změnil historii ligy, protože přispěl k sloučení obou soutěží a zásadně přispěl ke kultu Super Bowlu.

V lednu 1973 Shula svůj Super Bowl konečně vyhrál a se sedmnácti vítězstvími dokončil jedinou perfektní sezonu historie. Za rok triumf zopakoval. Za svou víc než třicetiletou kariéru byl v Super Bowlu celkem šestkrát. V základní části nasbíral celkem 328 vítězství, s play off dokonce 347. Nikdo jich nemá víc.

TRENÉŘI S NEJVÍC VÍTĚZSTVÍMI V NFL Don Shula 328 George Halas 318 Bill Belichick 273 Tom Landry 250 Curly Lambeau 226

To vše v lize, kde se i v moderní éře hraje v základní části šestnáct zápasů a play off skýtá šanci maximálně na další čtyři vítězství.

„Don Shula byl po padesát let patriarchou Miami Dolphins. Přinesl našemu klubu vítězné ostří a uvedl Dolphins a město Miami na národní sportovní scénu,“ uvedli Dolphins v prohlášení k Shulově skonu.

Slavný trenér za svých 33 trenérských sezon v NFL jen dvakrát poznal zápornou bilanci. Přes 300 vítězství se v dějinách dostal zatím jen George Halas.

„Co bylo mým odkazem? Musíte se podívat na čísla. To je docela důležité. Trénoval jsem 33 let, vyhrál jsem většinu zápasů a zažil perfektní sezonu,“ uvedl Shula před lety pro New York Times.