Gladiators a Lions ovládli úvodní zápasy Kittfort ligy amerického fotbalu.

Gladiators se dokázali v útoku posouvat především díky běhové hře. K running backovi Janu Dunovském se přidal americký quarterback Clark Hazlett, pro kterého to byl první zápas v dresu Gladiators. Hazlett dokázal hned v prvním útoku doběhnout s míčem až do endzóny a otevřel skóre zápasu na 6:0.

Favorizovaní Gladiators se nevyvarovali řadě chyb, která držela domácí Mammoths ve hře. Především receiveři nedokázali zachytit přesné přihrávky Hazletta. “Myslím si, že to bylo prvním zápasem sezony. Přeci jen Clark hází trochu jinak než quarterbaci z předchozích let, kteří házeli rakety a Clark hází spíš takové padáčky,” vysvětlil hlavní trenér Gladiators Ondřej Paulus.

Ve druhé čtvrtině tak přišlo srovnání skóre ze strany Mammoths. Quarterback Michal Stoklásek napodobil svého soupeře a doběhl si sám až do endzóny pro vyrovnání skóre.

Mammoths mohli před koncem prvního poločasu dokonce odskočit do vedení. Gladiators necelé dvě minuty před koncem poločasu odevzdali míč útoku Mammoths hluboko na vlastní polovině, ale Michal Stoklásek krátkou přihrávkou našel pouze Martina Kulhu z Vysočiny a velkou chybu dokázali následně Gladiators potrestat. Zpět do vedení poslal hosty Jan Beran, který v endzóně zachytil pass Hazletta.

Klíčový moment zápasu přišel ve 3. čtvrtině, kdy Michal Stoklásek našel dlouhým passem Filipa Novotného pro vyrovnávající touchdown. Hlavní trenér Gladiators Ondřej Paulus si vyžádal přezkoumání akce na videu z důvodu nedovoleného blokování jednoho z hráčů Mammoths. Hlavní rozhodčí Václav Kriesman po zhlédnutí videa potvrdil žádost Pauluse a touchdown zrušil.

“My jsme v průběhu akce na sidelině viděli, že tam k nějakému holdingu došlo, ale nevěděli jsme, jaký to mělo vliv na akci. Honza Dunovský se na mě podíval a řekl, že to prostě musím challengovat,” popsal klíčovou situaci Paulus.“ Bez té challenge by se Přerov mohl dostat zpět do sedla a zápas mohl vypadat úplně jinak,” dodal Dunovský.

Útok domácích už po zbytek zápasu nenašel recept na překonání obrany Gladiators a naopak ještě několikrát věnoval míč nebo dobrou pozici na hřišti soupeři. Gladiators se postupně rozehráli do očekávané formy a díky touchdownům Hazletta a Dunovského si došli k jisté výhře 28:6.

“První zápas to úplně nesedělo a byla vidět nesehranost. Byly to ale chyby, které se dají napravit a postupem sezony to vybrousíme,” uzavřel zápas Dunovský.

Zápas rivalů tentokrát s jasným průběhem

Po více než 700 dnech se hráči Prague Lions představili k soutěžnímu zápasu, ale na jejich výkonu to nebylo znát. V repríze finálového Czech Bowlu z roku 2019 nedali domácí Ostravě Steelers šanci a zvítězili 45:14. „Vůbec jsem nevěděl, co od zápasu očekávat po takové době. Není jednoduché po tak dlouhé pauze skládat tým dohromady,” vysvětlil po zápase hlavní trenér Lions Zach Harrod.

Lions se do loňského ročníku nepřihlásili kvůli koronaviru, ale úvod zápasu se nesl plně v jejich režii. V první čtvrtině totiž neměla ostravská obrana recept na útok soupeře a díky touchodwnům Mumphreyho a Janoty, který si připsal hned dva touchdowny, se Lions dostali v úvodní čtvrtině do vedení 21:0.

„Začali jsme strašně pomalu. Vypadali jsme jako starý a pomalý tým. Nevím, jestli to bylo vedrem nebo hráči byli prostě unavení,” okomentoval nevydařený začátek zápasu hlavní trenér Steelers Lonnie Hursey.

Skvělý první poločas dovršil ještě Filip Ječný, který dlouhým touchdownem navýšil vedení na 27:0.

Za téměř rozhodnutého stavu se ve druhém poločase Ostrava probudila k lepšímu výkonu. Po touchdownech Březiny a Reddinga si slovo opět vzal útok Lions, který odmítl napínavou koncovku a v závěrečné čtvrtině přidal ještě tři touchdowny. „Ve druhém poločase jsme měli mnohem více energie, vše vypadalo zase dobře a potom jsme tu energii zase ztratili,” okomentoval průběh zápasu Hursey.

Zápas Lions se Steelers tentokrát obvyklou dramatickou zápletku nenabídl. Pražský tým ukázal, že je zpět v plné síle. „Skóre vypadalo dneska dobře, ale myslím si, že můžeme hrát ještě lépe,” zhodnotil zápas Harrod.

Výsledky 1. kola Kittfort ligy

Přerov Mammoths - Vysočina Gladiators 6:28

Ostrava Steelers - Prague Lions 14:45