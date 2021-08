Gladiators zvítězili nad Alligators ve druhém prodloužení. I Mammoths slaví

Poslední kolo základní části Kittffort ligy amerického fotbalu už nemělo vliv na postupující dvojici do finálového Czech Bowlu. Vysočina Gladiators se na výhru proti Brnu Alligators nadřeli, když zvítězili až ve druhém prodloužení 42:35. Přerov Mammoths si na poslední pokus připsali premiérovou výhru v sezoně, když porazili Ostravu Steelers 31:20.

Gladiators měli před posledním kolem základní části jistý postup do Czech Bowlu, ve kterém se 11. září utkají na svém hřišti v Jihlavě proti Prague Lions. Proti Alligators se tak v průběhu zápasu Gladiators rozhodli šetřit klíčové hráče s výjimkou amerického quarterbacka Clarka Hazletta.

Alligators se při loučení s letošní sezonou potkali s životní formou. Quarterback Tomáš Fortelný si připsal 4 touchdowny a ve spolupráci s running backem Davidem Kilianem dokázali držet s Gladiators krok.

Gladiators si v první půli vybudovali náskok 22:7 po touchdownech Hazletta, Koláře a Čermáka. V poločase tak nic nenasvědčovalo tomu, že by outsider z Brna měl sílu vzdorovat. Alligators se ale podařilo ve druhém poločase ztrátu eliminovat a za stavu 29:29 dostat zápas do prodloužení.

V něm se oběma týmům podařilo ze svých úvodních útoků skórovat. V obou případech se obranám podařilo alespoň zablokovat potvrzující kop za jeden bod. Na řadu tak přišlo druhé prodloužení. Také v něm se domácím Gladiators podařilo skórovat, když do endzóny doběhl s míčem quarterback Hazlett. Naopak Brnu se podruhé v prodloužení skórovat nepodařilo, když pass Fortelného vystihl obránce Stanislav Hlach a interceptionem ukončil zápas.

První výhra Přerova

Přerov měl v domácím zápase proti Ostravě Steelers poslední šanci urvat první výhru v sezoně. V dresu Steelers nenastoupil quarterback Quevin Redding, který se v minulém kole proti Gladiators zranil. Šance Přerova na výhru se tak rázem zvýšily.

Do zápasu lépe vstoupili domácí, když skóre zápasu otevřel touchdownem Adam Žouželka. Další body Mammoths přidala obrana, když Lubomír Dohnal složil hráče Ostravy s míčem ve vlastní endzóně. Mammoths šli po safety na míč a i útok dokázal skórovat, když si cestu do endzóny našel dlouhým během quarterback Mammoths Michal Stoklásek. Domácí se tak dostali do vedení 16:0.

Prostřední pasáž zápasu patřila hostům. Do konce prvního poločasu dokázal snížit skóre na 16:8 Jiří Šimečka. Ve třetí čtvrtině snížil na rozdíl dvou bodů touchdownem Jiří Košař. Ostravě se podařilo dotáhnout obrat v polovině závěrečné čtvrtiny, když se po zemi prosadil Jakub Březina. „Druhé poločasy nám nejdou. Snažíme se na to kluky upozorňovat,” uvědomoval si problém trenér Mammoths Radim Dohnal.

Mammoths v dramatické koncovce dokázali nepříznivý stav 16:20 opět otočit na svou stranu. Michal Stoklásek našel uprostřed hřiště volného Filipa Novotného, který dosprintoval s míčem do endzóny a překlopil vedení zpět pro domácí Mammoths.

V závěru zápasu přidal pojišťovací touchdown opět Žouželka a Mammoths slavili výhru 31:20.

8. kolo Kittfort ligy

Vysočina Gladiators - Brno Alligators 42:35 v prodloužení

Přerov Mammoths - Ostrava Steelers 31:20