Tanec milionů v NFL: utrácelo se už první den! Nejbohatší hráč má miliardy

Quarterback Aaron Rodgers • FOTO: Profimedia.cz Je to parta boháčů, která to s miliony dolarů umí roztočit. Američtí byznysmani Stan Kroenke, rodina Glazerů či Shad Khan vlastní anglické fotbalové značky jako Arsenal, Manchester United či Fulham. Teď však se svými movitými konkurenty utrácejí doma kvůli soupiskám na novou sezonu NFL amerického fotbalu. Jak se tam mohou náklady na hvězdy proměnit v útok na Super Bowl?

KOLIK SE UTRÁCÍ NFL sice začíná až v září, už tuto středu však startuje tzv. nový ligový rok, odkdy můžou týmy registrovat čerstvé kontrakty. Každý klub může podle aktuálních podmínek za sezonu utratit 208 milionů dolarů (asi 4,72 miliard korun). Vypadá to jako pořádný balík. Jenomže na soupisce týmů pro sezonu je 53 hráčů a musí se počítat s jejím doplňováním kvůli zraněním. Cest k úspěchu je mnoho. Úkolem generálních manažerů, kteří utrácejí peníze majitelů, je najít v tanci milionů tu správnou. Joel (vpravo) a Avram Glazerovi, ředitelé a majitelé fotbalového Manchesteru United a klubu NFL Tampy Buccaneers • Foto Profimedia.cz

DRAHÝ QUARTERBACK Americký fotbal je hrou, v němž téměř nemůžete vyhrát, pokud nemáte dobrého quarterbacka. Všeobecně je považován za nejcennější pozici napříč kolektivními profesionálními sporty. Zároveň je těžké dobrého quarterbacka najít, takže když máte hvězdu, držíte se jí. Ale stojí to majlant. Green Bay Packers údajně před týdnem podepsali novou smlouvu s Aaronem Rodgersem, MVP posledních dvou sezon, na čtyři roky a 200 milionů dolarů (asi 4,5 miliardy korun) a udělali ho tím nejbohatším hráčem historie NFL. Podobnou jistotu pod centrem mají Chiefs v Patricku Mahomesovi či Bills v Joshi Allenovi. Problém je, že drahý quarterback ubírá prostředky na zbytek týmu. Slavný Tom Brady na to myslel, hrál většinu kariéry pod cenou. Za to má ale sedm Super Bowlů. Quarterback Aaron Rodgers • Foto Profimedia.cz

MLADÝ QUARTERBACK V posledních letech velmi populární cesta, jak se z nuly vyšplhat až do Super Bowlu. Základ je, že musíte na draftu trefit quarterbacka. Ten pak hraje tři až čtyři roky na nováčkovské smlouvě za cenu výhodnou pro tým. Otevírá se pak okno, v němž můžou manažeři investovat prostředky do dalších pozic. Mahomes vyhrál s Chiefs před dvěma lety Super Bowl ve své třetí sezoně a ve čtvrté v něm byl znovu. Letos se dostalo do Super Bowlu Cincinnati s Joem Burrowem při jeho druhé sezoně. Kluby však od své hvězdy potřebují rychlý vývoj. Finančně výhodné okno se při druhé quarterbackově smlouvě pořádně přivře. Joe Burrow dotáhnul Bengals do Super Bowlu ve druhé sezoně v lize • Foto Reuters

ZBRANĚ PRO QUARTERBACKA Když už svého quarterbacka máte, je třeba kolem něj postavit tým. Historicky se pořád vyplácí spíš hráči vybraní na draftu. Po levném okně na úvod kariéry si pak kluby své vypiplané hvězdy pojišťují kontrakty za odměnu. Týmy v problémech ale občas vezmou bank a vhodí ho na volný trh. Miami Dolphins před dvěma lety utratili v garancích rekordních 147,2 milionů (asi 3,3 miliardy korun). To vše, aby ulehčili situaci mladému quartebackovi Tuovi Tagovailoovi, od té doby však nebyli v play off. New England Patriots před rokem šokovali další hraniční částkou 163 garantovaných milionů a s novým quarterbackem Macem Jonesem v play off vypadli hned v prvním kole. Letos jdou podobnou cestou Jacksonville Jaguars, jenž kolem loňské jedničky draftu Trevora Lawrence jen první den volného trhu postavili hráz ze 128 garantovaných milionů. Los Changeles Chargers pomohli Justinu Herbertovi posilou do obrany – cornerbackovi J.C. Jacksonovi nabídli 82,5 milionu (asi 1,8 miliard korun) na pět let. Poslední jednička draftu Trevor Lawrence • Foto Profimedia.cz

ALL STAR TEAM Aktuálně úspěšná cesta čerstvých šampionů Super Bowlu stojí na agresivním lákání hvězd. Los Angeles Rams v minulých sezonách obětovali svůj kapitál na draftu, letos budou například volit poprvé až ve třetím kole. Vytvořili ale all star team připravený zvítězit. Důležitým kamínkem byl loňský trejd pro quarterbacka Detroitu Matthewa Stafforda, který po přechodu z bídného do vynikajícího týmu rozkvetl. Výsledkem byl únorový triumf v Super Bowlu, ale také krizovka v rozpočtu. Rams začínali sezonu s převisem 22,8 milionů dolarů (asi 500 milionů korun)nad platovým stropem a s požadavkem své největší hvězdy Aarona Donalda stát se nejlíp placeným defenzivním hráčem ligy. Quarterback Matthew Stafford (vpravo) s hvězdným wide receiverem Cooperem Kuppem • Foto Reuters

NEJVÍC UTRACENÝCH PENĚZ ZA PRVNÍ DEN Tým v dolarech v korunách (přibližně) Jacksonville Jaguars 199,5 milionů 4,5 miliardy Los Angeles Chargers 106,5 mil. 2,4 miliardy New York Jets 64 mil. 1,4 miliardy Cincinnati Bengals 53 mil. 1,2 miliardy Miami Dolhpins 51,5 mil. 1,15 miliardy (celková hodnota kontraktů) LA Rams slaví druhý Super Bowl v historii







