Lions zakončili základní část ligy amerického fotbalu bez prohry

Lions se vydařil vstup do zápasu a v úvodní čtvrtině se dostali do vedení 28:7, když si quarterback Shazzon Mumphrey připsal tři passové touchdowny a jeden přidal po zemi dlouhým během Adam Žouželka. Ten si během zápasu připsal ještě další dva touchdowny a ve druhém poločase tak Lions mohli poslat do hry náhradníky.

Bodově se prosadil také náhradní quarterback Volodymyr Hrynkiv, který zaznamenal jeden běhový a jeden passový touchdown. Lions tak zakončili základní část bez prohry a semifinále odehrají 2. července v Praze.

Do nelehké situace byl před 8. kolem Snapbacks ligy postaven náhradní quarterback ISMM Ostravy Steelers Patrik Puchala. Ten musel v klíčovém zápase na hřišti Bratislavy Monarchs zaskočit za Bradleyho Jonese. Jednadvacetiletý quarterback pomohl porazit Monarchs 17:14 a Steelers jsou tak blízko k postupu do semifinále.

Nitra Knights kvůli malému počtu hráčů nepřijeli k předešlému kolu k zápasu proti Prague Lions a zápas tak byl kontumován ve prospěch pražského týmu. Po vynucené pauze se slovenský tým vrátil do akce stylově. Proti posledním Ústí nad Labem Blades zvítězili 35:0.

Tříminutový sestřih ze zápasu Monarchs - Steelers Akce zápasu Mammoths - Gladiators - sólo Jana Dundáčka

Quarterback Boris Bútora potvrdil skvělou formu a v zápase si připsal 4 passové touchdowny. Blades bez svého quarterbacka Tonyho Browna nenašli v útoku recept a bodově se neprosadili.

Knights před posledním kolem základní části stále mají matematickou šanci na postup do semifinále.

8. kolo Snapbacks ligy

Bratislava Monarchs - ISMM Ostrava Steelers 14:17

Přerov Mammoths - Vysočina Gladiators 13:35

Prague Lions - Brno Alligators 63:14

Nitra Knights - Ústí nad Labem Blades 35:0