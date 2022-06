Za dva roky hvězdou ligy. Žouželka dává touchdowny a myslí na Evropu

Jako malý se honil za pukem, v osmnácti přesedlal k americkému fotbalu. „Hrál ho můj kamarád. Vzal mě s sebou a já to taky zkusil,“ sděluje Adam. Prý šlo o lásku na první pohled. „Zaujala mě týmovost, která je o stupeň výše, než třeba u hokeje. Jestli vyhrajete, nebo prohrajete, záleží skutečně na každém,“ říká mladík, kterého vždy bavily kontaktní sporty. „Pořádně se vyřádíte,“ směje se.

Hledání ideálního postu trvalo jen krátce. „Jsem podsaditý, ale silný. Fyzické predispozice ze mě udělaly running backa,“ vypravuje. Pro nezasvěcené – hráče, který vede běhovou hru týmu. „Kluci v ofenzivní lajně mi dělají prostor a já mezi nimi musím vybrat správnou cestu. Hraji intuitivně,“ líčí Žouželka a jedním dechem dodává, že za mnohé vděčí svému „fotbalovému tátovi“ a spoluhráči Michalu Bockovi. „Naučil mě základy. Jak číst obranu a najít ideální cestu i maličkosti typu, jak klást nohy. Ze začátku jsem přepadával,“ vybavuje si.

Během dvou let se Adam vypracoval na jednoho z nejlepších hráčů Snapbacks ligy a kabina Přerov Mammoths mu začínala být malá. Laso přisvištělo z atraktivní české adresy – Prague Lions. „Americký fotbal je u nás stále amatérský sport. Klub je rodina, což se mi samozřejmě líbí,“ hovoří otevřeně. Stejně tak neskrývá, že rozhodování bylo hodně složité. Jenže to chce ve sportu někam dotáhnout a proto musel pryč. „Přerov hraje vynikající fotbal a držím mu palce, ale musel jsem odejít. Byla to jediná cesta, jak se zlepšit,“ míní running back.

Na 15. květen 2022 nikdy nezapomene. Tehdy „jeho“ Lions zavítali do Přerova. „Před zápasem jsem se snažil všem vyhýbat. Byl jsem pořádně nervózní. Přece jen to bylo poprvé a chtěl jsem všem ukázat, že přestup nebyla chyba,“ vysvětluje Žouželka, který se na vítězství favorita 52:6 podílel dvěma touchdowny. „Říkal jsem si, že je nebudu slavit. Hra mě ovšem strhne. Chtěli, abych neskóroval a já myslel jen na to. Takže druhý touchdown už jsem slavil, i když nijak extrémně,“ popisuje své pocity i to nejpodstatnější: „Po utkání jsme si všichni podali ruce a rozešli se v dobrém.“

Přestup do Prahy považuje za vydařený krok. „V Přerově se občas stalo, že jsem si tréninky musel dělat sám,“ vzpomíná Adam. A to v Lions nehrozí. „Máme trenérský tým, který je vždy dokonale připravený. Dostáváme okamžitou zpětnou vazbu, máme čistou hlavu a můžeme se soustředit jen na své výkony,“ oceňuje špičkový running back. Hlavou Lions je Američan Zach Harrod a v týmu najdete i další cizince. „Harrod zde žije dlouhodobě a ovládá jazyk. Na tréninku přecházíme volně z češtiny na angličtinu a zpět. Dorozumět se pro nás není problém,“ ubezpečuje.

Možná i proto to Lions letos tak klape. Vedle Snapbacks ligy excelují i v Evropě. Na sklonku dubna díky výhře 28:20 nad Tychy Falcons postoupili do finále CEFL Cupu. „Bylo to moc těžké. V Polsku může startovat více zahraničních hráčů, než u nás. Přesto jsme zvítězili, což je skvělé,“ líčí opora Pražanů, kteří nebudou v duelu s maďarským Fehervárem favority. „Na Enthroners čeká příští rok ELF liga, což je profesionální evropská soutěž a najdete v ní špičkové kluby z Německa, Polska, Španělska, Rakouska a Turecka. Nastoupit proti nim, bude pro nás zajímavá zkušenost. Uvidíme, jak jsme na tom v porovnání se špičkou,“ přemítá.

Autor nejvíce touchdownů v základní části letošního ročníku české nejvyšší soutěže by se rád právě do ELF ligy v budoucnu podíval. „Ještě rok bych chtěl zůstat v Lions, a poté získal zajímavé zahraniční angažmá.

Vidím to celkem reálně. Teď se ale soustředím jen na výhru v Czech Bowlu,“ dodává odhodlaně Žouželka, kterého ještě předtím čeká semifinále. A pohod s týmem zvládne, tak finále v podobě Fortuna Czech Bowl XXIX, který se uskuteční v neděli 17. července od 16:00 na stadionu FK Žižkov.