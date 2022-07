Neskutečná mašina. Running back Lions zažil sezonu plnou adrenalinu a euforie

Má za sebou nejlepší sezonu kariéry. Takovou, o které nemohl loňské léto snad ani snít. Na začátku byl přestup mladého running backa do Prague Lions. Na konci pozvánka do národního týmu amerického fotbalu, finále CEFL Cupu a především triumf ve Fortuna Czech Bowlu, okořeněný cenou pro MVP zápasu. Po výhře 35:29 nad Vysočina Gladiators, k níž přispěl Adam Žouželka dvěma touchdowny a oslňujícím 99yardovým během, do televizních kamer s úsměvem pronesl: „Oslavy budou velké. Doufám, že si z nich nebudu nic pamatovat.“

Nutno dodat, že své předsevzetí nesplnil. „Pamatuji si všechno. Týden po Czech Bowlu jsme nastoupili v Maďarsku do finále CEFL Cupu. Takže jsme to nemohli přehnat,“ vysvětluje Adam. Oslavy tedy proběhly, ale nebyly natolik bouřlivé, jak by si zasloužily. „Do Fortuna Czech Bowlu jsme dali všechno. V baru u jednoho z našich manažerů jsme seděli sice až do rána, ale byli takoví ospalí. Dívali jsme se znovu na utkání a trochu popíjeli,“ popisuje s dovětkem, že hvězdou oslav nikdy nebývá. „Tenhle titul rád přenechám jiným,“ líčí.

Jiné to bylo na žižkovském pažitu. Na něm nenechal Žouželka nikoho na pochybách, kdo je hvězdou Czech Bowlu. Na jeho 99yardový běh za touchdownem fanoušci dlouho nezapomenou. Populární televizní komentátor Jiří Kalemba na svůj Twitter obdivně napsal: „Neskutečná mašina ten kluk!“ Running back Lions okomentoval z odstupu fantastickou akci následovně: „Jsem docela rychlý, jakmile se dostanu za první obrannou linii, málokdo mě zastaví. Byl jsem nadupaný adrenalinem, hnali mě diváci a na závěr se dostavila euforie. Podobný běh bych si rád znovu zopakoval.“ Stejně tak chvíli, kdy obdržel cenu pro MVP. „Neskutečná pocta. Chci poděkovat všem spoluhráčům. Vítězství nebylo o mně, ale o tvrdé práci celého týmu,“ zdůrazňuje Adam.

O něco horší náladu měli fotbalisté Lions po finále CELF Cupu. V něm podlehli Fehérváru Enthroners 20:24. Na druhou stranu věděli, že už postup do boje o zlato je pro ně obrovským úspěchem. „Hrálo se v nevhodném termínu, po Fortuna Czech Bowlu jsme byli unaveni a spousta kluků dokonce zraněná. Udělali jsme příliš mnoho chyb,“ míní Žouželka. I přes ně čeští mistři drželi krok s týmem, který bude v příští sezoně hrát plně profesionální nejvyšší evropskou ELF ligu. „Potvrdili jsme si, že jsme konkurenceschopní,“ podtrhuje running back.

Náš telefonát jej zastihl v rodném Šumperku, kde odpočívá a spřádá plány na příští ročník. „Dávám si týden absolutního klidu. Jsem trochu nachlazený, proto jsem většinu času doma a ležím,“ popisuje Adam. Když už je lenošení moc, zajde do bazénu anebo se jen tak protahuje. Samozřejmě došlo i na přivítání od kamarádů. „S partou jsme zašli na dobrý hovězí steak a lívance,“ sděluje a neopomene pochválit maminčinu kuchyni: „Její dýňová polévka je nepřekonatelná.“

Brzy už bude konec nicnedělání. Od pondělí zahájí Žouželka individuální přípravu a 10. září se bude hlásit na soustředění národního mužstva v Nymburce. „Je skvělé, že se potkají nejlepší hráči amerického fotbalu z celé republiky. Určitě si budeme mít o čem povídat,“ těší se Adam. Kempy budou dva a má se na nich zrodit sestava pro říjnové duely mistrovství Evropy s Finskem a Dánskem. „Chci předvést, co umím, a věřím, že se do nominace dostanu. Reprezentovat Česko je pro mě čest, výzva a srdeční záležitost,“ charakterizuje. Síla obou soupeřů budí respekt. „Ve Finsku se hraje hodně kvalitní soutěž a také Dánové budou dobří. Půjde pro nás o další zkoušku, na co máme.“

Výborné výkony v dresu národního týmu mohou pražskému running backovi pomoci k zahraničnímu angažmá. MVP Fortuna Czech Bowlu stejně v každém utkání předvádí, že mu je Snapbacks liga malá. „Lions mi mají stále co nabídnout,“ nesouhlasí. „O tom, co bude dál, jsem ještě nepřemýšlel. Časem se chci samozřejmě někam posunout. Uvidíme,“ dodává tajemně Žouželka.