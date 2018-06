Soutěž o statisícové hodinky. I to bude baseballové All Star Game

Nejlepší hráči z domácí baseballové extraligy tvoří výběry týmů Východ a Západ pro All Star Game 2018, která se uskuteční už 23. června na stadionu pražských Eagles. Západ budou reprezentovat pražské týmy společně s Třebíčí a s Blanskem. Za východ nastoupí baseballisté z Brna, Ostravy a Olomouce. Kromě zápasu bude k vidění homerun derby, koncert skupiny PORTLESS a další doprovodné akce. „Všichni se těšíme na skvělý baseball. Kluci se budou chtít předvést v nejlepším světle, určitě se vyhecují,“ prohlásil Marek Rejman z České baseballové asociace.

O soupisce jednotlivých týmů rozhodly hlasy fanoušků. All Star Game tak proti sobě svede nejlepší pálkaře - Terrelle Joyce z Arrows Ostrava a Matěje Hejmu z Eagles Praha. Americký hráč v letošní sezóně odpálil už 13 homerunů, to pražský pálkař jich má na kontě zatím devět. Podobný souboj se dá čekat také u nadhazovačů - Wesley Roemer z Draků Brno s druhou nejnižší ERA 0.92, proti Jake Rabinowitzovi z Tempo Titans Praha, který už naházel 75 strikeoutů.

Už od 16:00 fanoušky čeká populární homerun derby. „Všichni jsme zvědaví na Terrella Joyce a Matěje Hejmu. Ale HR derby se zúčastní také legenda českého baseballu Pavel Budský. Určitě se bude chtít prosadit nadějný prospekt Marek Chlup. Upřímně, nevím, na koho bych si vsadil,“ řekl Rejman. Hráč, který odpálí nejvíce homerunů obdrží luxusní hodiny od společnosti Perrelet v ceně 160.000 Kč. Po něm bude následovat koncert skupiny PORTLESS, v 19:00 hodin začne samotný zápas.

Program All Star Game 2018 (sobota 23. června)

14:30: společné focení, losování DOMÁCÍ – HOSTÉ

16:00: HR derby

17:30: koncert skupiny PORTLESS

19:00: All Star Game 2018

Předpokládaný konec: 22:00, následuje ASG 2018 After Party