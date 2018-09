Baseballista Červenka zaznamenal v USA nejúspěšnější sezonu

I když jeho tým nepostoupil do další fáze soutěže, byla to pro Martina Červenku nejlepší sezona v USA. Reprezentační baseballista si letos zahrál třetí nejvyšší ligu Double A za tým Bowie Baysox. A v rámci celé The Eastern League zakončili rok na nepostupovém čtvrtém místě se 67 výhrami a 71 porážkami. „Začali jsme dobře, ale bohužel květen a červen se nám moc nepovedli. V tomto období jsme prohráli nejvíce zápasů a na konci se nám ztrátu už nepovedlo dohnat. Sám se sebou jsem ale spokojený,“ prohlásil catcher Červenka.