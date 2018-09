První test před kvalifikací na OH: Super6 prověří české baseballisty

Celkem pět prestižních duelů čeká na české baseballisty od úterý do soboty. V nizozemském Hoofddorpu se kromě domácích hráčů střetnou se Španělskem, Belgií, Itálií a s Německem. „Zejména Španělé a Nizozemci budou využívat hráče ze svých kolonií. My jsme však udělali všechno proto, abychom byli připraveni,“ prohlásil Petr Baroch. Český tým letos v přátelských zápasech vyzval Německo, které třikrát porazil, a poté Tchj-wan, se kterým ze čtyř zápasů jednou vyhrál.

„Utkání byly pro nás velice důležité. Tušíme po nich více, kde je naše místo v Evropě. Po Tchaj-wanu jsme ale hodně otevřeli oči. Evropa v porovnání se zbytkem světa je pořád ještě trochu jinde,“ dodal Petr Baroch, manažer českého týmu. Ten podle něho vyniká dobrou obranou, kvalitními nadhazovači a strmě se zlepšující hrou na pálce. „Začínáme vyhrávat kvalitní zápasy a více úspěšně pálit. Už se nemusíme spoléhat zejména na obrannou činnost, naši hráči si v útoku hodně věří,“ dodal Baroch.

Jedním z důvodů zlepšení českých baseballistů je zvyšující se úroveň domácí extraligy. V ní skoro všechny týmy spoléhají na zahraniční nadhazovače. „Naši hráči si tak navykli na opravdu rychlé nadhozy. Domácí soutěž je rok od roku náročnější na počet zápasů, což jako trenéři kvitujeme. Play-off je pro šest týmů, které se musí hodně snažit a přizpůsobit tomu soupisku,“ prohlásil Petr Baroch.

Suverénně nejpočetnější zastoupení v reprezentačním týmu mají hráči z české extraligy. Pouze Jan Tomek je v zahraničním týmu, a to v mnichovském Haar Disciples. Do Super6 se měl zapojit také Martin Červenka, jediný profesionální český baseballista, který působí v nižší zámořské soutěži. Po konci sezony ve třetí nejvyšší americké lize dostane pravděpodobně od organizace Baltimore Orioles další pokyny a velice pravděpodobně se zapojí do podzimní ligy.

„Martinovi se daří celý rok v USA. Víme, že o něm trenéři a vedení klubu mluví. Je velice blízko nejvyšší ligy MLB, v této situaci český hráč doposud nebyl. Nevidíme ale do hlav manažerů,“ přiblížil situaci Baroch, který by jinak Červenku na turnaji Super6 uvítal. Přípravný turnaj v Nizozemsku se hraje systémem každý s každým, nejlepší dva týmy sehrají poté finále v neděli. „Chceme dokázat, že v Evropě patříme mezi nejlepší. Věříme, že máme na to se porvat o účast na letních olympijských hrách. Samozřejmě je to pro nás největší priorita,“ prohlásil Petr Ditrich, předseda České baseballové asociace.

ČESKO NA SUPER6

18.9. 19:30 Nizozemsko - ČESKO

19.9. 15:00 ČESKO - Španělsko

20.9. 11:00 ČESKO - Belgie

21.9. 15:00 Itálie - ČESKO

22.9. 11:00 Německo - ČESKO