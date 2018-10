Mladí čeští baseballisté bojují na MS. Zatím mají dvě prohry

Do nejlepší společnosti se dostali reprezentační baseballisté do 23 let. Na mistrovství světa v Kolumbii startují nejlepší talentovaní hráči. Češi mají po dvou zápasech zatím dvě prohry. Nejprve s Koreou prohráli 3:14 a včera s Austrálií 3:5. „V úvodním duelu bylo na klucích vidět, že na ně dolehlo dlouhé cestování a nebyli úplně soustředění. Jakmile jsme se dostali pod tlak, Korejci vše potrestali dlouhými odpaly,“ zhodnotil Vladimír Chlup, trenér českého týmu.