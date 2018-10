Baseballista Červenka prodloužil smlouvu s Orioles a zapojil se do podzimní ligy

Český baseballista prožil nejúspěšnější rok v zámořské lize. Za celou sezonu si připsal 15 homerunů a pro svůj tým zařídil 60 bodů. Ve sledovaných pálkařských statistikách se držel mezi elitou. „Trenéři mě v letošním roce snad chválili a říkali o mě dobré věci. Přesné reporty ale neznám, nebavil jsem se s vedením,“ doplnil Červenka, odchovanec Kotlářky Praha. V amerických médiích se dokonce objevila spekulace, že by mohl nastoupit v závěrečných zářiových zápasech v MLB za Orioles. „Myslím, že taková šance ale nakonec nebyla ve hře. Pokusím se v příští sezoně udržet v organizaci i po jarním kempu. Mým snem zůstává MLB,“ dodal reprezentační baseballista.

V rámci celé The Eastern League zakončil rok v týmu BowieBaysox na nepostupovém čtvrtém místě se 67 výhrami a 71 porážkami. Nyní už ale nastupuje v prestižní podzimní lize Arizona Fall League za tým Glendale Desert Dogs. „Řekl bych, že úroveň je přibližně stejná s Double A. Také vzhledem k tomu, že hrajeme proti spoustě hráčů, proti kterým jsem nastupoval během sezóny,“ konstatoval Červenka, který byl za červenec dokonce vyhlášen nejlepším baseballistou celé nižší ligy, když odpálil sedm homerunů.

V posledních pěti zápasech si Červenka připsal zatím jeden úspěšný dvojmetový odpal. „Tak zatím jsem spokojený. Sice se mi statisticky moc nedaří, ale na pálce mám dobré kontakty a věřím, že do konce ligy mi to tam začne víc padat,“ dodal český baseballista, který sedm let byl hráčem Clevelandu Indians. „V týmu máme jednoho hráče, který letos hrál v MLB. Atmosféra je zde dobrá.“

Zatím není jasné, jakou ligu si Červenka zahraje v příštím roce. „Cílem je se určitě posunout do Triple A, druhé nejvyšší soutěže. Poté už je MLB,“ vyhlásil zkušený catcher, který si v letošním roce nezahrál ani jeden zápas v domácí extralize nebo za českou reprezentaci. „V České republice jsem byl jenom na pár dní. Soutěž zde skončí v půlce listopadu, pak zase do Prahy přiletím a začnu se připravovat na další sezonu.“