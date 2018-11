Homerun na mistrovství světa? Nepopsatelné, líčí baseballista Grepl

Čeští baseballisté porazili Nizozemí 4:3. Grepl se v duelu kromě homerunu blýskl i dlouhým během a skokem po hlavě za míčem v zadním poli. Pro mladý český tým to bylo jediné vítězství na mistrovství světa do 23 let. Skončili dvanáctí.

„Natvrdo řeknu, že pro mě to není žádný úspěch,“ říká Jakub Grepl. „Pro nikoho z týmu. Sice jsme před turnajem hlásili, že tam jedeme odehrát vyrovnaná utkání s každým a reálně nám trenéři řekli, že jedeme vyhrát jeden zápas. Když se na to dívám zpětně, mohli jsme vyhrát zápasy čtyři, možná i pět. I proti hodně dobrým týmům jako jsou Dominikána nebo Austrálie. Nevyšlo to, porazili jsme jen Holandsko. Celkově to není úspěch.“

Co chybělo, abyste výher přivezli víc?

„Myslím, že to bylo o nasazení. Po celou dobu zápasů i turnaje. Občas chyběla víra, že se dá zápas ještě dotáhnout. Hodněkrát se stalo, že nám nevyšel úvod, hned jsme prohrávali, pak jsme měli třeba jednu dvě dobré směny v útoku a srovnalo se to. Jenže už jsme nedokázali navázat. Soupeři nás většinou převálcovali v koncovce. Nedokázali jsme zůstat hlavou ve hře celých devět směn. A druhá věc - měli jsme hodně špatnou obranu. Měli jsme nejvíc errorů ze všech - 24. To je šílené číslo.“

Říkáte špatná obrana, nicméně váš parádní zákrok proti Nizozemí, nebo výskok na plot Marka Chlupa, kterým doslova ukradl homerun Venezuele, byly nádherné obranné akce.

„Ano, jsou to parádní věci. Když se povedou, tak se o nich doslechne celá komunita kolem mistrovství světa, mělo to ohlas. Přijeli jsme na hřiště další den a hned se ozvali, že dobré zákroky, gratulovali. Ale pořád je to jen jeden out. Aby zápas vyšel, musí být outů 27.“

VIDEO | Parádní obranný zákrok Jakuba Grepla

Z osmi zápasů jste porazili Nizozemí 4:3, špičkový evropský tým. Zvedlo vám alespoň tohle náladu a sebevědomí?

„Rozhodně. Pořád trénujete a člověk má občas pocit, že to je k ničemu. Že se ten čas a práce, který do toho dáváte, nevrací. Když pak přijde takový okamžik, že na mistrovství světa porazíte Holandsko, nebo jste poprvé v historii u vítězného finále Arrows proti Drakům, tak vám dojde, proč to děláte. Pro tyhle chvíle!“

Kolumbie je u nás pořád vnímána jako divočina. Stihli jste i zážitky mimo baseball?

„Jako divočina je vnímána právem. Měli jsme jeden den volna, vydali jsme se mimo město na ostrov do Karibiku. Skvělý zážitek. Ale město? Musím říct, že jsem tam odjížděl s těmi nejhoršími očekáváními a stejně je to předčilo. Šílené.“

V čem?

„Slumy, nepořádek v ulicích, špína, všude odpadky...“

Takže jste po městě chodili s baseballovými pálkami?

(usměje se) „To ne, když jsme jeli jako tým, tak nás doprovázela policejní eskorta. A když jsme chodili sami na vlastní pěst, tak jsme si dávali bacha. Varovali nás třeba, že nemáme nastupovat do červených a modrých taxíků, jen do opravdu licencovaných. Lehce nás to vyděsilo, takže jsme si taxík nevzali nikdy. Jedno, jakou měl barvu. Ale vrátili jsme se všichni, takže dobré.“

Jaký jste si tedy přivezl největší zážitek?

„Zážitků jsem přivezl hodně. A hlavně zkušeností. Zahrát si proti profesionálním hráčům je šance, která se vyskytne možná jednou za život. Hrál jsem na mistrovství světa do 15 let v Mexiku, do 18 let v Japonsku, ale tohle bylo nesrovnatelné. Všechno před tím byly mládežnické turnaje, tohle už byli dospělí profesionální hráči. Jo, a mimo zážitků a zkušeností jsem samozřejmě přivezl asi osm kilo kávy.“

České výsledky na MS do 23 let v Kolumbii:

skupina: Korea 3:14, Austrálie 3:5, Venezuela 2:8, Portoriko 0:20, Dominikánská republika 7:8,

skupina o umístění: Nizozemí 4:3, Jihoafrická republika 2:9, Kolumbie 2:12.

Konečné pořadí: 1. Mexiko, 2. Japonsko, 3. Venezuela, 4. Korea, 5. Tchaj-wan, 6. Dominikánská republika, 7. Kolumbie, 8. Portoriko, 9. Austrálie, 10. Nizozemí, 11. Jihoafrická republika, 12. Česká republika.