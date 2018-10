Baseballový Gretzky v Česku. Poradil, jak vychovat talent a nevyhořet

Cale, stal jste se legendou v Major League Baseball , což je nesmírně těžká soutěž. Je v ní obrovská konkurence a chce tam hrát mnoho hráčů. Ale vydržet v ní 21 sezon a odehrát při tom 2632 utkání v řadě je neuvěřitelné. Jak jste to dokázal?

„Sám vůbec nevím, jak jsem to dokázal. Měl jsem úžasnou kariéru a nejsou v tom žádná tajemství. Nejdůležitější pro to, že jsem odehrál tolik utkání v řadě, bylo, že jsem miloval to, co jsem dělal. Když si vybíráte, co budete v životě dělat, vyberte si něco, k čemu cítíte vášeň, co milujete. Sport pro mne byl jednoduchý, protože táta se do mých čtyřiceti let pořád pohyboval v nejlepších baseballových soutěžích. Takže jsem se do toho prostředí dostal i já. Každý den jsem se mohl učit, díval jsem se na baseball stejně jako táta a měl jsem okolo sebe knihy o všech těch skvělých hráčích.“

To by ale nestačilo.

„Takže zaprvé: musíte milovat, co děláte, protože když věci přestanou fungovat a přijdou těžké chvíle, potřebujete lásku, vytrvalost a vášeň, abyste vytrvali v tom, co děláte, den za dnem.“

Cal Ripken jr. Narozen: 24. srpna 1960

Profese: legendární baseballista, člen Síně slávy MLB

Kariéra v MLB: Baltimore Orioles (1981-2001)

Největší úspěchy: vítěz Světové série (1983), 19x účast v All-Star Game (1983-2001)

Zajímavost: za Baltimore odehrál rekordní šňůru 2632 zápasů

Zadruhé?

„Potřebujete tu hru znát. Čím víc toho o hře víte, čím víc rozumíte sportu a hře z více stran, tím lépe budete zvládat každodenní výzvy. Znalost hry je důležitá ve dvou aspektech: jednak, jak vy sami hrajete, co jsou vaše silné stránky a jak můžete uspět. Musíte prostě znát sami sebe. To vám umožní naplánovat, jak budete postupovat. A pak musíte také znát soupeře. V baseballu je samozřejmě největší soupeření mezi nadhazovačem a pálkařem. Takže musíte vědět, jak hráč nadhazuje, jaké jsou jeho silné stránky a tendence, jak už dřív proti vám hrál. Tohle všechno vám může pomoci k úspěchu. Musíte znát celé družstvo i jeho manažery, jejich sílu i herní strategie. Všechny tyhle informace vám mohou pomoci lépe se rozhodovat a být lepším hráčem.“

A zatřetí?

„Je důležité mít v sobě vnitřní odhodlání být co nejlepší. Nejlepší, jaký můžete být. To vás žene, abyste se každý den zlepšovali, pořád. Odhodlání zlepšovat fyzickou kondici a všechno ostatní, co z vás udělá lepšího hráče. Když jsem se dostal do nejvyšší soutěže a měl jsem na to podmínky, postavil jsem si doma tělocvičnu se všemi pomůckami, které jsem potřeboval. Měl jsem tam basketbalové hřiště i pálkařský tunel. Tohle všechno jsem měl doma, kde jsem žil, a žil jsem tím každý den. Vytvořil jsem si optimální podmínky, abych se mohl stále zlepšovat. Když to celé shrnu, musíte cíleně pracovat na tom, abyste se stali dobrými hráči. A abyste patřili mezi nejlepší, musíte mít samozřejmě taky talent. Ten je mnohdy vrozený, můžete mít třeba potřebnou koordinaci pro odpal a tu pak dále rozvíjet, ale talent potřebujete.“

Jak vypadal váš denní program, když jste hrál tak dlouho na nejvyšší úrovni? Jak se vám tohle všechno vešlo do jednoho dne, který má jen 24 hodin? Měl jste tréninky, utkání a kromě toho jste dělal tolik dalších věcí. Jak jste to všechno zvládal?

„Čas jednoho dne je vždycky omezený, nemůžete dělat všechno. Musíte vyvážit osobní život a práci tak, abyste se cítili spokojeně. Ale když chcete být v něčem opravdu dobří, musíte tomu dát prioritu a ty ostatní věci to spíše jen doplňují. Když jsem přestal hrát baseball, naučil jsem se, že si člověk musí stanovit priority i v práci. Měl jsem několik oblastí, kterým jsem se věnoval, než jsem zjistil, že bych se měl místo tří nebo čtyř soustředit na jednu. Protože i lepší konkurence vám umožní být lepší a lepší. Prostě v životě musíte něco obětovat.“

Co jste obětoval vy?

„Když jsem byl mladý, rozhodl jsem se hrát baseball a zmeškal tak některé věci, které dělali mí vrstevníci. Třeba jsem tak často nechodil na pláž. Když chcete být dobří v tom, co děláte, musíte se včas rozhodnout a musíte něco obětovat.