Bokaj: Tým, vůle a hlad! Baseballisté Arrows slaví historický titul

Nadhazovač Boris Bokaj hrál proti Drakům páté finále. Byl přesvědčený, že tentokrát jeho tým zlato urve. „Vedli jsme 2:0 na zápasy, byla by škoda to ztratit, ale mluvíme tady o dvou skvělých týmech, naprosto vyrovnaných. Čekat, že vyhrajeme tři zápasy v řadě, je dost nepředstavitelné. Hrát se musí od začátku do konce, od prvního balonu do posledního.“

V sezoně jste měli s Draky bilanci 1:6 na zápasy. Věřil jste týmu, že to může ve finále prolomit?

„Věřil. Přiznám se, že v základní části jsme zápasy s Draky trochu taktizovali a neukázali jim naše nejlepší nadhazovače. V těch zápasech zase o tolik nešlo.“

Co podle vás byl klíčový faktor finále?

„Týmový výkon. Vůle a hlad po vítězství. A celkem precizní obrana se skvělým nadhozem.“

Dali jste do kupy i Terrella Joyceho, který nedohrál minulý zápas v Brně. Bylo to s ním dramatické?

„Bylo. Jeho zranění...(spoluhráči na Bokaje lijí barel s ledem a vodou, chvíli trvá, než se vzpamatuje) O čem jsme mluvili? Jo, Terrell. Hned v pondělí jsem s ním jel k doktorovi Mohylovi na fakultku, zkontroloval ho. Řekl, že zranění naštěstí není tak vážné. Byl na dvou rehabkách, kde mu to jehličkama opíchali, nějaké elektro, aby byl schopný chodit aspoň na pálku. Dal důležitý homerun, stáhl dva body. Supr věc, že jsme jej tam měli.“

Homerunů v sezoně Joyce nasázel celkem 29, to je neskutečné číslo...

„To je! I když to možná není rekord extraligy, tak je to i tak úplně nepředstavitelné číslo. Fantastické. Velká pomoc pro nás. Paráda prostě.“

Klíčový duel odházeli Chris Burkholder a Tomáš Ondra, jak jste s nimi byl spokojen?

„Fantastičtí oba dva. Dal jsem balon Chrisovi, věděl jsem, že bude mít zápas relativně pod kontrolou. Pod světly je to pro pálkaře obtížnější, než za denního světla. A Tomáš, i když byl v neděli trefený odpalem Brně, se dal se do kupy fyzicky i mentálně a zavřel to famózně a bez problémů.“

Jak se vám líbila atmosféra finále?

„Excelentní, úžasná. Máme tady skvělé fanoušky, nejlepší v republice. Jedna rodina!“