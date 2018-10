Neskutečná krádež! Český baseballista skokem na plot uloupil homerun

„Neskutečná krádež!“ komentují Chlupův zákrok s nadšením. „Jo, zápas mě bavil,“ usmívá se devatenáctiletý hráč pražských Eagles v rozhovoru pro web baseball.cz. „Čtyři směny to bylo vyrovnané, neuvěřitelně nás na kopci držel Dan Padyšák, házel fakt skvěle, oni do čtvrté směny neměli hit.“

A když už Venezuelci poslali daleký odpal, který vypadal jako jasný homerun, vyšplhal se Chlup skokem na plot do výšky a míč schoval do rukavice. Podobný zákrok pak předvedl ještě jednou. Skokem se vrhnul na míč, jenže sudí u videa to jako out neuznali.

VIDEO | Fantastický zákrok Marka Chlupa na MS baseballistů do 23 let

„Já to nejdřív chytil, ve skoku jsem míček držel, ale jen na špičce rukavice,“ popisoval Marek Chlup. „Jak jsem dopadl, míč vyskočil. Stačil jsem jej chytit pravou rukou, ale myslím, že se otřel o trávu. Jo, podle mě to rozhodčí vyhlásili právem.“

Do čtvrté směny Češi nad Venezuelou vedli 2:0. V šesté inkasovali čtyři body. „Zlomilo se to, nevyužili jsme pár situací na pálce, kdy jsme měli plné mety na nula autů. Nebyli jsme schopní je stáhnout,“ mrzelo Chlupa. „V poli byly skvělé zákroky, ale pálka trochu zaostávala.“

Český tým na mistrovství světa ještě čekají dva zápasy ve skupině. S Portorikem a Dominikánskou republikou.