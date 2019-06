Baseballisté Arrows Ostrava v Itálii uhájili místo pro českého mistra | iSport.cz

„Prvotní cíl, udržet skupinu i pro další rok, jsme splnili,“ říká hrající trenér Aleš Navrátil. „Herně to ale bylo slabší, věřili jsme, že jsme schopni se dostat výš. Alespoň do semifinále. Jenže to bylo těžké, ve skupině jsme měli pozdější finalisty, byli lepší.“

Ve skupině se Arrows střetli s belgickým Deurne Spartans (17:2, celý zápas odházel Ondřej Satoria, 4 hity odpálili Rubanowitz a Novotný), domácí Boloňou (5:16, nadhazovali Roemer a Matěj Satoria, Rubanowitz 3 hity) a nizozemským L&D Amsterdam (2:22, nadhazovali Marko Vykoukal, Alexandr Šín a Martin Kubovčík).

„Amsterdam i Boloňa jsou top evropské týmy, moc šancí nám nedaly,“ líčí Navrátil. „Věřili jsme si na Boloňu, vedli jsme 3:0, ale pak nás smetli. Proti Amsterodamu jsme šetřili ruce na nadhozu, už nebyla šance na postup do semifinále, házeli mladí. Do dohrávky třetí směny to bylo 2:3, ale Holanďané pak nasázeli deset bodů a bylo rozhodnuto.“

Vyrovnaný duel sehráli Ostravané v bitvě o páté místo. S německým Bonnem prohrávali už 1:5, ale v sedmé směně dokázali srovnat na 6:6. V nastavení padli 6:7. Na kopci se prostřídali Boris Bokaj, Christopfer Burkholder a Ondřej Satoria. „Tenhle zápas nás mrzí, chtěli jsme udržet místo pro český tým pro příští rok u ž na první pokus, ale nepovedlo se to.“

Místenku pro českého šampiona urvali Arrows až v posledním utkání proti belgickému Deurne, vyhráli 13:3. Zápas odházeli Wesley Roemer a Marko Vykoukal. „Máme v týmu hodně kluků z reprezentace do 23 let i z áčka, nabrali další zkušenosti,“ těší Navrátila. „I já jsem si rád na stará kolena zavzpomínal na atmosféru mezinárodních zápasů, na poháru mistrů jsme startovali vůbec poprvé, byl to svátek.“ Pohár získala Boloňa, která ve finále porazila Amsterdam 8:0.

Druhé místo pro český tým v Champions Cupu 2020 mohli přidat Draci Brno, pokud by vyhráli C.E.B Cup. Na domácí půdě se probili až do finále, ale v něm podlehli německému Heidenheimu 0:3. Byla to jediná prohra Draků. Ve skupině porazili Valencii 2:1, ukrajinský KNTU 10:0, francouzské Montigny 6:5 a v semifinále Minsk 15:1.

„Jejich nadhazovač házel výborně, k ničemu nás nepustil,“ pokrčil rameny Petr Čech, catcher Draků. „Pykali jsme za tři mety zdarma v osmé směně. Oba naši nadhazovači Moylan a Schneider házeli skvěle, ale bohužel jsme tahali za kratší konec.“