Baseballovou hvězdu z MLB přelstil patnáctiletý pálkař z Arrows Ostrava | iSport.cz

I díky tomu Arrows Ostrava, obhájci titulu a nejlepší tým základní části, porazili v nadstavbě extraligy Draky Brno třikrát za sebou. Doma vyhráli 10:7, 6:5 a v Brně 3:2. Peter Moylan odházel ve třetím utkání pět směn a kromě Kovaly si proti němu připsali úspěšný odpal ještě Michael Vykoukal (25 let), Jakub Grepl (19), Jakub Kubica (21) a další nováček v elitní soutěži Daniel Černý (18).

„Velká zkušenost, obrovský zážitek pro všechny,“ snaží se Michael Vykoukal z Arrows popsat pocit, jaké to je, nastoupit proti hvězdě z MLB. „A taky velká výzva. Stát na pálce proti takovému hráči! Ani v těch nejlepších evropských ligách takový hráč ještě nebyl. Fakt jsem si užíval každý start, stejně tak i další kluci. Musím před ním smeknout, velice dobrý nadhazovač. Upřímně, ten borec ví, co na kopci dělá. Za tři, čtyři starty na pálce vám půjčí jeden, maximálně dva míče, na které musí být pálkař ready.“

Moylan za Draky v základní části odházel čtyři zápasy. Pálkařům v nich povolil všeho všudy šest odpalů. Ostravanům se proti němu v pěti směnách povedlo pět hitů. A to kvůli zranění nehráli dva jejich nejlepší pálkaři Terrell Joyce a Jakub Malík.

„Terrell i Kuba s námi byli alespoň jako asistenti koučů, pomáhali,“ líčí Vykoukal. „Vliv na tým to mělo podobný. Byli s námi, radili, podporovali, byla to velká vzpruha. I díky tomu se nám série s Draky povedla. Pak jsme si věřili i na takového nadhazovače, jakým je Peter Moylan. Všichni. Víme, kdo byl na kopci, ale říkali jsme si, že to do toho půjdeme bez respektu.“

Obavy? Nervozita? „Vůbec, spíš jsme se na něj těšili,“ říká Vykoukal. „Já šel na pálku se zdravým respektem, ale neměl strach nebo nervy. Těšil jsem se. Nestává se často, abyste mohl v zápase stát proti borcovi takového formátu. Měl skvělou kariéru, četl jsem jeho příběh, klobouk dolů. Ale já si v tu chvíli říkal jediné: ‚Pojď, dej mi to kolem mety a já ti to tam prásknu.‘“

Vykoukal byl proti Moylanovi na pálce třikrát. Právě jeho odpal přinesl první bod Arrows. „Pamatuju si každý míč,“ usmívá se ostravský zadák. „Obsazená byla první a druhá meta, první nadhoz byl ball, poslal slider ven. Co jsem se na něj díval, tak po technickém nadhozu dával většinou rychlý a rovný nadhoz, který ke konci padá k zemi. Asi se mu až tak nepovedl, zůstalo mi to nad metou, tak jsem do toho plácnul. A vyšel mi odpal přes střed.“

Malou senzací byl odpal teprve patnáctiletého Michala Kovaly. „Parádní práce, velký úspěch, vždyť Michal hraje první sezonu v extralize,“ chválil Vykoukal. „Stejně tak Dan Černý. Mladí jsou i Kuba Grepl a Kuba Kubica, ale ti už hrají extraligu nějaký čas, ti už jsou ostřílení. Porazit Draky v nadstavbě třikrát za sebou, kdy už do toho šli opravdu naplno, je naprosto skvělé, super povzbuzení. Doufám, že nám forma vydrží i příští týden na Pohár mistrů do Itálie.“

Vykoukal předpokládá, že pokud se Arrows s Draky potkají stejně jako v posledních dvou letech ve finále extraligy, vytáhne zkušený Peter Moylan ještě další typy nadhozů. „Je to velice chytrý hráč, předpokládám, že si ještě něco schovává. Před zápasem jsme se dívali na videa, jak házel v MLB. Jak mu tam míče lítaly, jak padaly, jaké používal nadhozy. A naživo jsem teď všechny neviděl, takže počítám, že má ještě něco v záloze.“