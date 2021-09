Baseballista Schneider před ME: Máme americkou mentalitu. Věřím ve zlato

Nastal čas zaútočit na titul! Česká baseballová reprezentace v neděli vstoupí do turnaje v Itálii a pod taktovkou kanadského manažera si stanovila cíl nejvyšší. „Je to poslední mistrovství Evropy pod Mikem Griffinem, takže uděláme vše pro to, abychom vyhráli nejen pro sebe, ale i pro něj,“ burcuje tým zkušený Martin Schneider (35).

Je jedním z hráčů, který by chtěl úspěšnou kariéru ozdobit vytouženou medailí z evropské scény. A nejlépe zlatou. Dlouholetá opora Draků Brno, která se už ale vrací domů do Olomouce, věří, že tým má ideální příležitost. „Snad se nám povede to, o co se snažíme už několik let,“ doufá Martin Schneider před startem šampionátu.

Do boje půjdou baseballisté ve zbrusu nových dresech s nápisem Česko na hrudi a především s cílem vyhrát v každém zápase. V neděli v poledne se v úvodním vystoupení na ME utkají se Švédy. Dalším soupeřem budou den nato obhájci titulu Nizozemci a v úterý reprezentanti uzavřou vystoupení ve skupině duelem se Slováky.

Manažer Griffin prohlásil, že cíl je mistrovství Evropy vyhrát. Jak se vám poslouchají tato slova?

„Díváme se na to stejně, tento cíl máme už od doby, kdy se Mike Griffin k reprezentaci připojil a přitáhl americkou mentalitu – nejdeme na hřiště, abychom se o něco snažili nebo zkoušeli a čekali, jak to dopadne. Chodíme na hřiště už s tím, že chceme vyhrát a víme, že umíme porazit každého. Jeho obrovskou zásluhou je, že do nás tuto americkou mentalitu natlačil. Je to jiný přístup, než byl v českém baseballe zvykem. Táhneme za jeden provaz. Všichni v reprezentaci vědí, že si jdeme za jediným cílem a to je vyhrát mistrovství Evropy.“

Tým i bez Martina Červenky vypadá velice silně. Panuje v něm i dobrá chemie?

„Týmová chemie byla dobrá vždycky. To je jedna z velkých deviz naší generace. Lidé jsou už několik let stejní, táhneme za jeden provaz. Je to parádní parta kluků, všichni víme, že stojíme za sebou, je sranda. Celý tým včetně trenérského a manažerského staffu je super. My si to vždycky strašně užíváme. Teď jsme tým doplnili mladými, nadějnými, šikovnými kluky, kteří zapadli. Je to jen další dílek do skládačky a snad se nám povede to, o co se snažíme už několik let.“

Cenných skalpů už máte ve sbírce dost, ale medaile z ME pořád chybí…

„Byla blízko už mockrát. Párkrát to bylo o jednom odpalu, jednom outu. Byli jsme jeden out od bronzové medaile. Je krásné, že umíme porazit silné týmy jako Holandsko, Itálie nebo Španělsko, ale musí se sejít všechno v důležitých momentech. Když došlo na lámání chleba, tak nám chyběl krůček k tomu, abychom uspěli. Doufám, že teď to vyjde tak, jak má.“

Pohledem manažera „Máme vcelku jednoznačný cíl. A tím je celý turnaj vyhrát. Hrajeme spolu jako tým už dlouho a rádi bychom dosáhli nějakého velkého úspěchu. Myslím, že máme v mužstvu dobrý mix zkušených hráčů, kteří mají velký hlad po zlatu, a k tomu asi pět šest nováčků, u nichž věřím, že přinesou do toho týmu novou energii. Na vrchol to bude obtížná cesta, ale máme silný tým.“ Mike Griffin

Vy jako zkušený hráč cítíte, že teď opravdu nastala pravá chvíle?

„Určitě! Pro mě a pro spoustu dalších kluků je to navíc zřejmě poslední mistrovství Evropy, takže do toho dáme všechno. Je to poslední mistrovství Evropy pod Mikem Griffinem, takže uděláme vše pro to, abychom to vyhráli nejen pro sebe, ale i pro něj. Budeme se rvát jak lvi a necháme tam vše, co jsme za několik let zkušeností nasbírali. Věřím, že to tentokrát vyjde.“

Nebudete si připouštět, že hrajete poslední evropský šampionát?

„Já osobně si to připouštět rozhodně nechci. Chci se soustředit jen na turnaj a lamentovat můžu potom. (usmívá se) Až potom můžu být smutnej. Nevím, jak se k tomu budu stavět, je to konec jedné mé etapy, kariéry, vyššího baseballu. Reprezentace je krásná, vždy jsem to dělal s hrdostí, ale teď nechci rozebírat, co bylo, vzpomínat a být melancholický. Teď mířím na mistrovství Evropy pomoct týmu, aby mohl vyhrát. Až to skončí, tak se na to asi budu dívat jinak, ale teď mám tenhle přístup.“

Na turnaji začínáte v neděli se Švédskem. Ve skupině máte i Slovensko a silné Nizozemce. Jak se vám soupeři zamlouvají?

„Skupina je celkem přijatelná. Ale kalkulovat nebudeme, chceme každý zápas vyhrát. Holandsko je po generační obměně, takže sami nevíme, co nás čeká. Pustili spoustu starších zkušených hráčů a nahradili je mladými, se kterými ještě nemáme tolik zkušeností. Víme, že je můžeme porazit. Švédsko je nevyzpytatelné, má v týmu pár naturalizovaných Američanů. Slovensko postoupilo z béčkové kvalifikace a má tým plný šikovných kluků. My jsme ale v roli téměř favorita, chceme skupinu vyhrát, což bude výhodnější pozice.“

Jste profesionální hasič. Nemíváte někdy problém s tím, aby vás pustili na tyto turnaje? Před sezonou jste ohlásil návrat do Olomouce, která teď nehraje extraligu, ale stihl jste i zápasy za Draky. Povedlo se vše nakombinovat podle plánu?

„Do Olomouce jsem šel na hostování, protože jsem měl v Dracích ještě letos smlouvu. Do Brna jsem se vrátil na nadstavbu a play off, abych se zvládl plnohodnotně připravit na mistrovství Evropy. Jsem rád, že oba kluby mi vyšly vstříc a připravil jsem se na nejdůležitější část sezony.“



Jaký pro vás byl návrat domů do Olomouce po hodně dlouhé době?

„Návrat domů byl krásný. Kluci mě přijali, jako bych ani nikdy neodjel. Je to moje druhá rodina. (usmívá se) Užil jsem si to, ale v Olomouci je ještě spousta práce a je to takový můj odrazový můstek, kdy se do toho chci opřít po rozvojové stránce. S hraním nepřestanu, ale chci se věnovat mládeži a pomoct dostat olomoucký baseball zase tam, kam patří.“

Po přesunu ke Drakům jste bojoval o titul. Byla prohra s Arrows Ostrava ve finále zklamáním?

„S Brnem nám to nevyšlo. Já těch titulů už mám dost, ale párkrát jsem i prohrál. Každá prohra ve finále mrzí, prostě se nám nesešly některé věci. Nepotkali jsme se s top formou, hráli jsme dobrý baseball, ale Arrows vyhráli zaslouženě.“