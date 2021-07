Olympiáda softbalistkám utekla, následovnice mají evropské zlato

České softbalistky vybojovaly titul na mistrovství Evropy do 18 let • Jan Beneš/Czech softball

České softbalistky vybojovaly titul na mistrovství Evropy do 18 let • Jan Beneš/Czech softball

České softbalistky vybojovaly titul na mistrovství Evropy do 18 let • Jan Beneš/Czech softball

České softbalistky vybojovaly titul na mistrovství Evropy do 18 let • Jan Beneš/Czech softball

Olympiádu v Tokiu sledují české softbalistky pouze na dálku, jediné „evropské“ místo pro sebe před dvěma lety urvaly Italky. V Ostravě nejdříve vyhrály mistrovství Evropy 2019, potom i olympijskou kvalifikaci v Utrechtu. Češky skončily na obou nominačních akcích čtvrté. Na olympiádě v Paříži 2024 sice softbal v programu nebude, ale Los Angeles 2028 si baseball a softbal podle všeho ujít nenechá. České následovnice začaly boj o další špičkovou akci skvěle, na domácí půdě v Praze vyhrály mistrovství Evropy do 18 let.

„Úžasné, celé mistrovství Evropy bylo skvělé,“ radovala se reprezentantka Marina Burkovičová, která v lize hájí barvy Arrows Ostrava. „Skvěle jsme to zvládaly v obraně i v útoku, úžasné výkony odvedly naše nadhazovačky. Děkujeme fanouškům za skvělou podporu.“

Češky na domácím šampionátu neprohrály jediný z osmi zápasů. Vyhrály základní i semifinálovou skupinu, ve finále porazily Italky 6:3. Celkové skóre měly 92:18!

„Hezký!“ usmíval se hlavní trenér Tomáš Kusý. „Ve finále byly holky trošku víc nervózní, ale zvládly to nakonec díky dobrému útoku. Daly víc bodů, mohly se o ně opřít a díky tomu se pár drobných chyb v obraně ztratilo. Nadhazovačky odvedly dobrou práci. Do budoucna bych si přál, abychom v českém softbalu zažili takových zápasů s dobrým koncem, co nejvíc.“

V šestnáctileté historii mistrovství Evropy do 18 let slaví Češky druhé zlato. První oslavily před sedmi lety v nizozemském Rosmalenu. Zajímavostí je, že Česká republika letos hostila hned čtyři evropské šampionáty a poprvé v historii brala všechna čtyři zlata. S bilancí 31 vítězství/ 0 porážek! Titul vybojovali muži, junioři do 18 let, juniorky do 18 let a kadeti do 16 let.

Na olympiádě v Tokiu hrají muži pouze baseball a ženy softbal. V každé soutěži je jen šest nejlepších. Evropu v ženách zastupovaly Italky, které ve skupině pětkrát padly (USA 0:2, Japonsko 0:5, Kanada 1:8, Mexiko 0:5, Austrálie 0:1). Ve finále o zlato zabojuje Japonsko a USA.

České výsledky na ME do 18 let:

základní skupina: Španělsko 19:5, Ukrajina 8:1, Rakousko 15:0, Nizozemí 8:0

semifinálová skupina: Itálie 9:4, Francie 15:0, Německo 12:

finále: Itálie 6:3.

Česká soupiska: Róza Blažková, Štěpánka Boučková ml., Marina Burkovičová, Amálie Chaloupková, Karolína Dvořáková, Kristýna Horáčková, Nela Janáčková, Markéta Jasanská, Kateřina Kindermannová, Karolína Kovalská, Silvie Krušinská, Aneta Molentová, Alexie Moravčíková, Eliška Plevová, Zoe Slaná, Julie Smetanová.

Realizační tým: Tomáš Kusý, Pavel Burkovič, Jaroslav Maron, Milan Humaj, Vojtěch Albrecht, Jiří Pleva.