MLB vyhlásila výluku. Hráči nesmí ani na stadion, řeší se i „daň z luxusu“

Baseballové MLB po více než čtvrt století smíru mezi majiteli a hráči hrozí zastavení. Vedení soutěže dnes vyhlásilo výluku poté, co se do středeční půlnoci nedohodlo s hráčskou asociací MLBPA na podmínkách nové kolektivní smlouvy.

V době výluky jsou zakázány všechny hráčské aktivity ve vztahu ke klubům včetně podepisování volných hráčů, výměn a využívání týmových prostor. Nová sezona MLB má odstartovat 31. března, přičemž v polovině února by měli hráči začít s oficiální přípravou.

Soutěž se naposledy nehrála v době hráčské stávky v sezoně 1994, jež kvůli tomu skončila předčasně a bez vítěze. Následující ročník 1995 začal se zpožděním a byl zkrácen. K výluce, tedy zastavení činnosti ze strany majitelů, došlo naposledy v roce 1990.

„Navzdory naší snaze jsme nedokázali prodloužit historii pracovního smíru dlouhou 26 let. Tento tvrdý, ale nutný krok neznamená nutně, že zápasy budou zrušeny,“ uvedl komisionář ligy Rob Manfred. „Tahle taktika majitelů není nic nového. Už jsme to zažili a hráči to díky solidaritě, jež byla pěstována po generace, překonali. A uděláme to znovu,“ reagovala MLBPA.

Mezi sporné body patří podle médií například odehraný počet sezon, po nichž se z baseballistů stávají volní hráči. MLBPA také chce, aby mohli hráči k arbitráži dříve než za současné tři roky.

Hráčská unie tlačí i na zvýšení hranice, při níž týmy platí takzvanou daň z luxusu, pokud překročí limit na platy hráčů. Majitelé ji chtějí zvednout ze současných 210 milionů dolarů maximálně na 220, unie volá po hranici ve výši 245 milionů.