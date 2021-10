Olesz trefil gólový homerun. Inspirace baseballem? Mají tam dobré pivo

Ze vzduchu práskl do puku, který vyrazil litvínovský brankář Denis Godla na levý kruh, a vítězoslavně zvedl ruce. Olomoucký Rostislav Olesz rozhodl vyrovnaný zápas proti Vervě (1:0) famózním úderem, který překvapil celou „plecharénu“. „Baseball mám hodně rád, v Ostravě chodím na Arrows. Mají tam dobré pivo,“ vtipkoval Olesz, jenž vyléčil zranění ruky a ukázal, že je pro Moru velmi platný. Stejně jako brankář Jakub Sedláček, ten vychytal druhou nulu v řadě.

Proč se napřahuje? Protože... Góóól!

Asi tak se dá shrnout krátký moment z 53. minuty duelu mezi Olomoucí a Litvínovem a myšlenky fanoušků na tribunách. Rostislav Olesz ukázal po Navrátilově ráně nejdříve skvělý výběr místa a poté i pohotovost a přesnou mušku.

Kotouč po jeho švihnutí hokejkou ze vzduchu skončil v síti. Mora díky hokejovému homerunu brala tři body.

„Tohle jsou tenisové nebo baseballové údery. Jde o šikovnost hráče, který umí zkoordinovat ruce s očima a trefit to. Ne vždy se to podaří, ale vyšlo mu to krásně,“ uznal i kouč hostí Vladimír Országh, sám bývalý vynikající útočník.

Tentokrát mančaft chválil za přístup, až na agresivitu v útočném pásmu mu neměl co vytknout. Ale realita je taková, že dlouhou štreku v autobuse stráví bez pocitu získaných bodů. Bez prémií.

Kvůli Oleszovi a bezchybnému brankáři Jakubu Sedláčkovi.

„Úplná náhoda to není, všichni hokejisté tyhle střely a teče trénujeme. Ze vzduchu v okolí brány už se mi to povedlo, ale takhle z dálky z kruhu ne. Kluci mi hned hlásili, že jsem se trefil podobně jako Kubalík v NHL,“ usmíval se střelec.

„On že to trénuje? Maximálně pokud chodí s klukama na golf nebo na baseball, jinak ne,“ reagoval pohotově v parádní náladě druhý hrdina utkání Sedláček.

Jeho výkon opět sledoval Branislav Konrád, slovenský kolega po vážném řezném poranění krku už pomalu začíná s tréninkem.

Další někdejší výborný forvard a trenér Olomouce Jan Tomajko rovněž přidal svůj pohled na Oleszův majstrštyk. „Když bude mít pět pokusů, nevím, kolikrát to takhle trefí.“

Neví to nikdo a na Hané to teď málokoho zajímá. Klub totiž navzdory pouhým dvěma vstřeleným brankám slaví pět bodů z posledních dvou mačů. Parádní bilance. Co v neděli na Kometě?

SESTŘIH: Olomouc - Litvínov 1:0. Gólově chudý zápas okořenil pouze Olesz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52:58. Olesz Hosté: Sestavy Domácí: J. Sedláček (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), Kucsera – Navrátil, J. Knotek (A), Olesz – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Bambula. Hosté: Godla (Zajíček) – Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, Demel, D. Zeman, Strejček – P. Zdráhal, Estephan, Kudrna – F. Lukeš (A), V. Hübl (C), Jarůšek – Pospíšil, Gerhát, Latta – M. Havelka, J. Jícha, P. Svoboda. Rozhodčí Šír, Svoboda – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4 637 diváků