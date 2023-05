Pokračování pohádky? O tři Čechy je zájem v Japonsku: úzká cesta ke slávě

Český tým za sebou v Japonsku nechal velký dojem. Místní fanoušci si české hráče zamilovali kvůli jejich výkonům, které předváděli přesto, že si nikdo z nich baseballem nevydělává na živobytí. Oblibu si získali i gentlemanským vystupováním.

„V Japonsku je to dodneška vnímáno jako příběh, na který chtějí, aby se navázalo. Někteří naši hráči jsou v kontaktu s japonskými kluby, možná tam i někteří budou hrát,“ řekl Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury.

Zájem je především o vnějšího polaře Marka Chlupa, považovaného za jednoho z nejlepších pálkařů české historie, a dva nadhazovače – Daniela Padyšáka a Michala Kovalu. Všichni mají nabídky z japonských nižších profesionálních lig, z nichž by však mohla vést cesta i do elitní ligy Nippon.

„Říkali mi, že ty nejšikovnější si do roka z Nipponu zavolají. Chtějí je vidět. Samozřejmě, ten příběh Čechů by jim mohl napomoct. Na druhé straně zase nemysleme moc vysoko. Jde taky o nové kulturní prostředí, není to úplně jednoduché,“ říká Chadim. „Nevím, jestli se všechno podaří, ale já osobně bych to přál Markovi Chlupovi. Když mě kontaktovali japonští skautové, jediné, co jsem jim říkal, ať je to seriozní, ať je to vážné, že za něj dávám ruku do ohně. On teď hraje v Americe, takže taky musí nějakou změnu zvládnout. Myslím, že když tam uvidí jeho přístup, jeho talent, že ho za půl roku zavolají jako úspěšného japonského hráče.“

Chlup v březnu na World Baseball Classic zaujal mimo jiné odpalem fastballu japonského nadhazovače Rokiho Sasakiho, který proti němu vypustil raketu o rychlosti 164 kilometrů v hodině, což v samotné MLB nikdo nedokázal přes tři a půl roku. Chlup je nejsilovější český pálkař, kromě toho také v obraně září v zadním poli, kde je schopen dynamických běhů a akrobatických zákroků.

V Americe se Chlup se svým univerzitním týmem North Greenville stal už vloni univerzitním šampionem Divize II a byl dokonce vyhlášen nejlepším hráčem konference. V letošní základní části soutěže nasbíral třináct homerunů a pomohl svému týmu k prvnímu místu v konferenci před dnešním začátkem play off.

V dlouhodobé části ligy byl nejlepší ve statistice SLG, která udává procento získaných met hráče na pálce. I v dalších důležitých ukazatelích byl mezi nejlepšími pěti, včetně homerunů a ukradených met.

Úzké hrdlo v jiné kultuře

Dalšími borci, kteří by mohli dostat v Japonsku šanci, jsou nadhazovači Daniel Padyšák a Michal Kovala. Padyšák, který působí na univerzitě Charleston Southern, na WBC zazářil v úvodním zápase s Čínou, kde předvedl jako startující nadhazovač čtyři suverénní směny, v nichž pustil jedinou metu a zahrál čtyři strikeouty.

Kovala byl vloni vyhlášen evropským prospektem číslo 1, je mu devatenáct a v Americe teprve dokončuje střední školu. Budoucnost mu kromě lákavého japonského angažmá nabízí podzimní nástup na univerzitu Georgia Tech.

„Japonci jsou hyperprotektivní pro svoje hráče, takže volných míst tam není tolik. Hrdlo je strašně úzké. A potom ta kultura… Kdo se tam dostane, bude strašně slavný, budou ho vyzdvihovat. Ale v momentě, kdy neuspěje, že by se se všemi párali, to taky ne…“ upozorňuje Chadim.

Všichni reprezentanti se můžou letos předvést na mistrovství Evropy, které se na přelomu září a října koná v Ostravě a Brně.

„Doufám, že budu mít víc nabídek z profesionálních týmů. Ať to bude z Itálie, klidně z Ameriky nebo z Asie,“ plánoval Chlup těsně po podařeném turnaji na WBC. „Doufám, že v září odehraju dobře domácí mistrovství Evropy a na jaře 2024 už budu začínat sezonu jako profesionální hráč.“