Japonci si zamilovali český baseball. Nevidomý fanoušek mrzl v Krči

V klidu si sednul do hlediště a strávil tam celý víkend. Přestože z nebe padal déšť a diváci v hledišti mrzli. Japonský student práv Shouto navíc ze tří extraligových zápasů, jež navštívil, neviděl vůbec nic. Je totiž nevidomý.

„Na Twitteru mi po té naší sérii napsali, že tam tři dny proseděl nějaký slepý japonský fanoušek. Lidi, kteří bydlí v Čechách, se s ním seznámili. A narychlo mi psali, jestli by bylo možné se setkat,“ líčil Petr Zýma, kapitán českého týmu a opora krčského týmu Eagles. „Okamžitě jsem jim napsal, že nemám problém, že přijedu kamkoliv. V devět večer jsem jel do hotelu.“

Zýma se tam setkal nejen s Shoutem, ale také s dvěma japonskými učiteli, a předal mu několik symbolických dárků.

„Dal jsem mu český kulich, tričko Eagles. Dokonce moje tříletá dcera, které jsem řekl, kam jedu, tak našla svého plyšáka a řekla: Musíš mu dát tohle!“ líčí Zýma. „Byl to hodně silný zážitek. Je to student z Curychu, je kompletně nevidomý. Přiletěl a našel si cestu do Krče. Ptali jsme se, co měl ze hry a on říkal, že vnímal zvuky zápasu. Prý seděl v první řadě a vnímal, co se děje. Fakt tam proseděl tři dny v minus třech stupních... Teď si píšeme, jsme v kontaktu. Dohodli jsme se, že jakmile bude prostor, že dorazí na extraligu.“

Je to další důkaz, jakou stopu zanechali čeští reprezentanti na profesionálním mistrovství světa. Pro Japonce je baseball něco jako náboženství a Čechy si zamilovali pro jejich nadšení ze hry, i když se ani jeden z nich baseballem neživí. Během WBC si čeští hráči naplno užívali postavení sportovních hvězd. Lidé je žádali o fotografie či autogramy na ulicích, nebo když čekali na letišti.

Japonští fanoušci už během dvou víkendů české sezony byli na několika extraligových zápasech, jeden z nich pak své zážitky prezentoval reportáží na YouTube. To všechno jsou důsledky představení českého týmu na WBC v Tokiu.

„Myslím si, že je to znát. Během zápasů české extraligy chodí víc diváků, chodí i Japonci. Je znát, že jsme úspěch měli,“ potvrzuje další reprezentant Martin Červenka.