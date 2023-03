Okno k profíkům. Češi, kteří to mohou dotáhnout daleko. Třeba až do MLB

Český baseballový tým na World Baseball Classic otevřel dveře do velkého světa. A do budoucna může jeho úspěšná japonská mise zvýšit šance několika hráčů na velké profesionální angažmá. Nejvíc by zřejmě mohla pomoct vnějšímu polaři Marku Chlupovi, který v Tokiu potvrdil pověst jednoho z nejlepších pálkařů české historie.