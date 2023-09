Pozor, letí zlomená pálka! Češi padli se Španěly, ale Novák se zranění vyhnul

Štěstí v neštěstí. Kolem českého nadhazovače Jana Nováka ve čtvrté směně zápasu mistrovství Evropy proti Španělsku (0:9) prolétly zbytky přelomené soupeřovy pálky. „Bylo to trošku nebezpečné,“ připustil český catcher Martin Červenka. „Řval jsem na Honzu: ‚Pozor!‘ Ale nevím, jestli mě v té vřavě slyšel. Naštěstí to dopadlo dobře, pálka ho netrefila. Byl z toho out a tohle dopadlo, jak mělo.“ Ne tak zápas o vítězství ve skupině A. Češi už po třetí směně prohrávali 0:8. Do čtvrtfinále, které se bude hrát ve čtvrtek v Brně (18.30), jdou z druhého místa a utkají se s vítězem skupiny B Velkou Británií. „Dáme do toho maximum,“ hlásí Červenka.

Španělé ukázali sílu, nebo vám to spíš nesedlo?

„Všichni víme, že Španělé mají kvalitní tým. Bohužel, sílu na pálce ukázali. Druhý a třetí inning nám dali po čtyřech bodech a prakticky rozhodli zápas. Na pálce jsme se nedokázali konzistentně prosazovat, dva hity za zápas jsou strašně málo. Dneska nám to kompletně nevyšlo, takový je baseball. Věřím, že do čtvrtka se zvedneme. Uvidíme, na koho půjdeme ve čtvrtfinále, ale dáme do toho všechno a uvidíme, jak to dopadne.“

Ve skórovací pozici jste byli za celý zápas jen jednou. Vy jste se ve druhé směně za stavu 0:0 dostal na třetí metu, ale bod z toho nebyl. Příliš málo, souhlasíte?

„Určitě. Jak říkám, na pálce jen dva hity za zápas je strašně málo. Takhle se zápasy vyhrávat nedají. Bohužel to nevyšlo, nesedlo nám to celkově jako týmu. Věřím, že se zvedneme.“

Co prohra udělá s týmovou psychikou? Dá se to vzít alespoň tak, že je lepší padnout ve skupině, než ve čtvrtfinále?

„Nejlepší je neprohrát nikdy. (usměje se) Máme natolik zkušený tým, že nás to nerozhodí. Víme, že tohle je součást sportu, blbý zápas může přijít. Do čtvrtku se v klidu zvedneme a půjdeme do toho zase naplno, na sto procent. Čtvrtfinále je zápas o všechno. Chceme se posunout do bojů o medaile. Dáme do toho maximum.“

Na českém kopci se protočilo pět borců, jak jste viděl jejich práci?

„Druhá (Marek Minařík) a třetí (Filip Čapka) směna nám nesedla, nechali jsme trošku míče na středu mety a jejich kvalitní pálkaři to potrestali. Z bullpenu přišel Honza Novák, hodil výborné tři inningy, pak byli Jake (Rabinowitz) a Mrazík (Daniel Mráz) na konci. Každý nadhazovač si ve skupině hodil alespoň něco, máme den volna, věřím, že všichni budou ready na čtvrtek.“

Jak jste si užili atmosféru v Ostravě?

„Výborná! Fanoušci byli úžasní. Každý den přišlo hodně lidí, bylo to znát. I dneska, byť jsme šli brzo dolů, nás podporovali, tlačili, fandili. Musím je pochválit, výborná podpora, moc ji jí vážíme.“

V Brně už organizátoři navyšovali kapacitu tribun, bude to znovu peklo?

„Věřím, že fandové přijdou i do Brna a budou nás takhle podporovat i nadále.“