Baseballista Prokop má angažmá v Japonsku: Chci se posunout dál

Prokop si v Japonsku už zahrál na loňském World Baseball Classsic, kde si český tým získal velkou popularitu. Japonské fanoušky uhranulo, že na profesionálním mistrovství světa startovalo mužstvo složené z hráčů, kteří si baseballem nevydělávají na živobytí. Na jaře začali po desítkách létat na českou extraligu.

V létě vyrazila do Čiby tříčlenná skupinka v čele s reprezentačním trenérem Pavlem Chadimem. Výsledkem byla dohoda o česko-japonské spolupráci, jejímž ambasadorem se stal Hideki Kurijama, jenž japonské Samuraje dovedl k vítězství na WBC. A jedním z důsledků procesu je Prokopovo angažmá v Kanagawě.

„Dostal jsem se s nimi do kontaktu přes Kubu Sládka. Pak jsme začali přímo komunikovat s japonským týmem a teď o víkendu jsme se domluvili,“ řekl Prokop v rozhovoru na facebookovém profilu Draků. „Pomohl tomu úspěch českého národního týmu na WBC v Tokiu. Japonci začali nás české kluky víc sledovat a padlo i moje jméno.“

Bývalý reprezentant Jakub Sládek působil v sezoně 2012 v týmu Išikawa Million Stars. Japonská nezávislá liga slouží jako šance pro mladé talenty. Pokud uspějí, mohou pak po nich sáhnout kluby z profesionální ligy NPB.

„Doma jsou z toho nadšení. Táta ten hned říkal: ‚Pojďme do toho‘, a už pomáhá, organizuje, co jde,“ usmívá se Prokop. „Přítelkyně a máma to už nesou trošku hůř, protože jim budu chybět. Ale je potřeba tento krok udělat, jestli se chci v baseballu posunout dál.“

Prokop už v minulosti v zahraničí působil v Combine Academy v USA. Po návratu ze zámoří získal s Draky dva mistrovské tituly v české baseballové Extralize. Teď má několik týdnů času, aby se připravil na specifické japonské nadhozy, které ho čekají.

„Sezona mi bude začínat tak o pět týdnů dřív, než by začínala tady v České republice,“ vysvětlil Prokop.

Součástí česko-japonské spolupráce v baseballu bude start výběru japonských univerzit na červencovém Pražském baseballovém týdnu. Reprezentační trenér Pavel Chadim se do Japonska vrátí už v březnu jako jeden z trenérů výběru Evropy pro exhibiční zápasy s japonským národním týmem. Na jaře se do Japonska chystá také jeden z reprezentačních trenérů Alex Derhak, který bude sbírat zkušenosti na jarním tréninkovém kempu. Na podzim se pak k sérii zápasů do Japonska vrátí i česká reprezentace.