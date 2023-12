Největší kontrakt v dějinách sportu. Japonec trumfne i Messiho a Ronalda

Hlava, na které při letošním World Baseball Classic seděla čepička baseballové reprezentace s českou vlaječkou, je ze zlata. Shohei Ohtani, který si během březnového turnaje v Tokiu oblíbil národní tým tak, že v české čapce s kšiltem dozadu přiletěl na vyvrcholení play off WBC do Ameriky, získal kontrakt v nejvyšší hodnotě sportovní historie.

Ohtani dosud hrál za Los Angeles Angeles a po zdlouhavém vyjednávání se rozhodl spojit budoucnost s klubem, který sídlí jen 31 mil od jeho dosavadního působiště.

„Všem fanouškům a všem v baseballovém světě se omlouvám, že mi rozhodnutí trvalo tak dlouho. Jako svůj příští tým jsem se rozhodl vybrat si Dodgers,“ uvedl Ohtani.

Že bude jeho cena závratná, bylo předem jasné. Ohtani je ve světě baseballu originálním hráčem. V MLB patří zároveň k nejlepším nadhazovačům a taky k nejlepším pálkařům celé ligy. Ve světě moderního baseballu je přitom taková kombinace na elitní úrovni nevídaná. Hon na jeho schopnosti nakonec skončil na rekordní částce světového sportu.

Ohtani má navíc celých 700 milionů dolarů dopředu garantovaných. V průměru na jednu sezonu tyhle peníze zdaleka nestačí na královské platy fotbalových megastar. Lionel Messi si v závěru své kariéry v Barceloně vydělal 674 milionů dolarů za čtyřletou smlouvu. Šejkové v Saúdské Arábii pak zahrnuli stamiliony dolarů Cristiana Ronalda , Karima Benzemu či Neymara. Smlouvu na 700 milionů dolarů ale nemá nikdo z nich.

Nový kontrakt taky výrazně přesahuje rekordní smlouvu NFL na 450 milionů dolarů, s kterou hraje v Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes.

Ohtani odchází z Angels, kde byl v posledních dvou sezonách vyhlášen MVP Americké ligy v klubu, který se už devět let nedostal do play off. A nastupuje k Dodgers, kteří mají na soupisce hvězdy jako Freddieho Freemana, Mookieho Bettse či Maxe Muncyho a jsou považování za kandidáty účasti ve Světové sérii. V Japonsku, kde je Ohtani národní hrdinou, to hned způsobilo obří očekávání.

Ohtani nicméně letošní sezonu skončil předčasně a v září musel na svou druhou operaci Tommyho Johna, operaci poškozeného vazu v lokti. Kvůli tomu v příští sezoně nebude nadhazovat, ale bude působit zřejmě jako takzvaný suplující pálkař. Nebude chodit na nadhazovací kopec, ani do obrany, ale bude jen členem kolečka devíti týmových pálkařů.

Americká média přinášejí zprávy, že Dodgers po úspěšném angažmá Ohtaniho neustávají v zájmu o japonského nadhazovače Jošinobu Jamamota. Stálo by je to zřejmě dalších 300 milionů dolarů plus odstupné jeho současnému klubu Orix Buffaloes z japonské ligy NPB.