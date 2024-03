Přes Japonsko až do MLB? Chlup se chce blýsknout za tým Evropy

Když Češi naposledy přijeli do Japonska hrát baseball, byl z toho poprask po celém světě. Martin Červenka, Martin Mužík, Martin Schneider i Marek Chlup, kteří se chystají na prestižní exhibiční mače za výběr kontinentu, byli s koučem národního týmu Pavlem Chadimem u toho. Čtyři zápasy na věhlasném turnaji World Baseball Classic z nich tehdy udělaly miláčky Japonska. A Chlupovi pomohly k profesionálnímu angažmá ve Spojených státech.

„Za to, že jsem začal hrát profesionálně v Americe, může z velké části World Baseball Classic. Jeden skaut mi napsal, že mě viděl hrát v Tokiu a chtěl by mě do týmu,“ líčí Chlup. „Klidně to může fungovat stejně jako minulý rok. Odehraju dobře zápasy v Japonsku, které budou vidět po celém světě, začnu dobře sezonu a mně osobně to může obrovsky pomoct.“

Chlup se vloni v Tokiu blýskl například fantastickou bombou do nadhozu hvězdného japonského pitchera Rokiho Sasakiho, který na něj vyzkoušel ránu o rychlosti 101,9 mil v hodině (v přepočtu 164 kilometrů v hodině). Koncem sezony, kterou ještě začínal na univerzitě, se přesul do týmu Lake Country DockHounds z nezávislé ligy American Association a ovládl tam pálkařské statistiky.

Ani to mu ale zatím nestačilo na další posun v kariéře, třeba k angažmá v Japonsku, nebo rovnou k americké MLB. Teď má ale další parádní příležitost na sebe upozornit. Dva exhibiční zápasy týmu Evropy proti japonským Samurajům budou ve středu a ve čtvrtek středobodem baseballového světa. I Amerika si jich všimne.

„Ohlasy jsou určitě větší, než jsem myslel. Dokonce to na sociálních sdílela liga, za kterou v Americe hraju. Byl jsem překvapený, protože jsem tam velký nováček. Byl jsem tam měsíc a oni už mě takhle sledují a propagují,“ usmívá se Chlup. „Je vidět, jak jsou tyhle zápasy populární i ve světě. Američani, kteří jsou ve svých ligách většinou upnutí na sebe, tak sledují zápasy Evropy proti Japonsku.“

Chlup je považovaný za nejlepšího pálkaře české historie, jeho nominace do výběrového týmu kontinentu potvrzuje jeho renomé jednoho z evropských hvězd. Je to silový pálkař a navíc hbitý vnější polař. Prosadit se ve strukturách profesionálního baseballu je ale i pro takového borce složité.

„Tohle je za mě taková smutná realita v baseballu. Jde hrozně o popularitu, jak je hráč vidět. Tolik nezáleží na výkonech. Samozřejmě je to obrovská část toho všeho. Myslím, že tohle mi může hodně pomoct,“ říká Chlup k dvěma mačům proti Samurajům.

Začátek japonského pobytu se mu vydařil, v pondělním přípravném zápase pomohl týmu Evropy tříbodovým homerunem k remíze 4:4 s týmem Hayta 223 z nižší japonské ligy.

V zápasech na zastřešeném stadionu Kyocera Dome v Ósace bude muset rychle reagovat na bleskové nadhozy soupeře. Vloni se zorientoval rychle, což dokázal, když Sasakiho pumelici proměnil v dvoumetový odpal.

„Rozhodně se těším. Podvědomě mě tyhle nástupy na pálku proti kvalitním nadhazovačům posouvají nahoru. V přípravě jsem si na to dával trochu bacha. Trénoval jsem na nadhazovacím stroji rychlejší nadhozy. V tomhle ohledu jsem se poctivě připravoval,“ líčí Chlup.

Amerika ho bude na dálku sledovat. A možná i jeden vydařený odpal se silou internetového memu mu může hodně pomoct v úsilí dostat se v kariéře výš. Jeho soutěž American Association je považována za jednu z nejlepších nezávislých lig ve Spojených státech. A směrem k MLB jsou z ní dveře otevřené.

„Je to partnerská liga Major League Baseball. Hráči tam můžou přestupovat ze dne na den. Za mě je tohle určitě super, dodává mi to motivaci hrát naplno a dobře každý den. Může se stát cokoliv. Vloni bylo i pár hráčů, kteří začali sezonu v téhle lize a na konci sezony už byli v Major League. Pro mě je to obrovská motivace,“ říká Chlup.

Dobrá show v Ósace může posílit jeho pozici před začátkem sezony v Americe. Pod většími reflektory už možná letos hrát nebude.

„Dva zápasy nejsou takový ukazatel, aby mě to mohlo osobně nějak posunout. Ale visibilita ve světě je dobrá. To jsme mohli vidět minulý rok, kdy týmy psaly jen díky World Baseball Classic,“ říká Chlup.